Otok udaljen 2.400 kilometara od najbližeg susjeda: Na njemu živi 240 ljudi, nema aerodroma, a do njega se plovi 6 dana

Usred južnog Atlantika, tisućama kilometara udaljen od bilo kojeg većeg kopna, nalazi se Tristan da Cunha, malo vulkansko otočje koje se smatra najizoliranijim naseljenim mjestom na planetu. Na površini otoka promjera tek oko 12 kilometara danas živi oko 240 stanovnika, a svi su smješteni u jedinom naselju – Edinburgh of the Seven Seas.