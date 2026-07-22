Izolirano mjesto
Otok udaljen 2.400 kilometara od najbližeg susjeda: Na njemu živi 240 ljudi, nema aerodroma, a do njega se plovi 6 dana
Usred Atlantskog oceana nalazi se Tristan da Cunha, najizoliranije naseljeno mjesto na svijetu, čiji stanovnici žive daleko od ostatka civilizacije i gotovo potpuno ovise o rijetkim brodskim vezama.
Usred južnog Atlantika, tisućama kilometara udaljen od bilo kojeg većeg kopna, nalazi se Tristan da Cunha, malo vulkansko otočje koje se smatra najizoliranijim naseljenim mjestom na planetu. Na površini otoka promjera tek oko 12 kilometara danas živi oko 240 stanovnika, a svi su smješteni u jedinom naselju – Edinburgh of the Seven Seas.
Najbliži susjedi udaljeni su oko 2.400 kilometara, koliko iznosi udaljenost do otoka Svete Helene, dok je obala Južne Afrike još udaljenija, oko 2.800 kilometara. Zbog nepristupačnog terena na otoku nikada nije izgrađena zračna luka, pa je jedina veza s ostatkom svijeta brod koji iz Cape Towna putuje između šest i sedam dana, piše National Geographic.
Ni brodske linije nisu učestale. Plovila na otok pristaju svega nekoliko puta godišnje, zbog čega stanovnici unaprijed planiraju nabavu hrane, lijekova, građevinskog materijala i svih drugih potrepština.
Erupcija vulkana natjerala stanovnike na odlazak
Tristan da Cunha zapravo je vrh aktivnog vulkana koji je 1961. godine eruptirao i ozbiljno ugrozio jedino naselje na otoku. Zbog opasnosti su svi stanovnici morali biti evakuirani u Veliku Britaniju.
Iako im je ponuđeno da ondje ostanu trajno, većina stanovnika odlučila se vratiti svojim domovima dvije godine kasnije i ponovno izgraditi život na udaljenom otoku.
Zemlja nije na prodaju, doseljavanje gotovo nemoguće
Na Tristanu da Cunhi zemljište nije u privatnom vlasništvu. Njime upravlja lokalna zajednica, zbog čega stranci ne mogu kupovati parcele niti se trajno naseliti na otoku.
Obitelji obrađuju vlastite vrtove, uglavnomuzgajajući krumpir, dok je broj ovaca i goveda strogo ograničen kako bi se očuvali pašnjaci i prirodni resursi.
Najvažniji izvor prihoda predstavlja izvoz jastoga, koji čini temelj lokalnog gospodarstva. Dodatnu zaradu otok ostvaruje prodajom poštanskih maraka i prigodnih kovanica, koje su zbog svoje rijetkosti posebno cijenjene među kolekcionarima.
Škola, bolnica i jedna trgovina
Iako je riječ o vrlo malom mjestu, naselje ima osnovnu infrastrukturu – školu, bolnicu, policijsku postaju i jednu trgovinu. Na otoku uglavnom radi samo jedan liječnik, dok se složeniji zdravstveni slučajevi rješavaju konzultacijama sa stručnjacima na daljinu ili čekanjem broda koji može prevesti pacijente.
Tristan da Cunha britanski je prekomorski teritorij i administrativno pripada području Svete Helene, Ascensiona i Tristana da Cunhe.
Posjet otoku nije jednostavan. Svaki posjetitelj unaprijed mora dobiti dozvolu lokalnih vlasti, pa tijekom cijele godine ondje stigne tek nekoliko desetaka turista, uglavnom putnika s istraživačkih ili putničkih brodova.
Otok poznat i po neobičnoj zdravstvenoj statistici
Nakon evakuacije 1961. godine znanstvenici su proučavali zdravstveno stanje stanovnika i utvrdili da oko polovice populacije boluje od nekog oblika astme.
Zbog toga je Tristan da Cunha svojedobno dobio i nadimak „otok astme“, a istraživanja genetskih i životnih čimbenika koji utječu na ovu bolest privukla su pozornost stručnjaka diljem svijeta.
Raj za rijetke životinjske vrste
Dok je život ljudi na ovom udaljenom mjestu ispunjen brojnim izazovima, okolni otoci predstavljaju jedno od najvažnijih utočišta divljih životinja u južnom Atlantiku.
Otoci Gough i Inaccessible, koji pripadaju istom arhipelagu, nalaze se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine kao zaštićeni rezervati prirode. Na Goughu nema stalnih stanovnika, osim osoblja meteorološke postaje, a cijelo područje poznato je po bogatom biljnom i životinjskom svijetu.
Ovaj arhipelag dom je brojnim vrstama kitova, morskih pasa, albatrosa, pingvina i tuljana, kao i mnogim endemskim vrstama koje ne postoje nigdje drugdje na svijetu. Zbog iznimno očuvane prirode smatra se jednim od najvrjednijih ekosustava u južnom Atlantiku.
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