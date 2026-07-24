Bolesti crijeva često počinju neprimjetno: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pozornost

Upala crijeva ne utječe samo na probavni sustav, već može imati posljedice za cijeli organizam. Jedan od ranih znakova može biti dugotrajan umor i osjećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora. Do toga može doći zbog stalne aktivnosti upalnog procesa u tijelu, ali i zbog slabije apsorpcije hranjivih tvari te razvoja anemije.