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Bolesti crijeva često počinju neprimjetno: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pozornost
Probavne tegobe često pripisujemo stresu ili prolaznim problemima, no njihovo učestalo ponavljanje može upućivati na ozbiljnija stanja. Kronične upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, često počinju neprimjetno i razvijaju se postupno.
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Upala crijeva ne utječe samo na probavni sustav, već može imati posljedice za cijeli organizam. Jedan od ranih znakova može biti dugotrajan umor i osjećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora. Do toga može doći zbog stalne aktivnosti upalnog procesa u tijelu, ali i zbog slabije apsorpcije hranjivih tvari te razvoja anemije.
Među simptomima koji mogu upućivati na problem su i nenamjeran gubitak tjelesne težine te smanjen apetit. Osobe mogu osjećati nelagodu nakon jela, bolove u trbuhu ili probavne smetnje, što s vremenom dovodi do manjeg unosa hrane, piše klix.ba.
Pojava blago povišene tjelesne temperature bez jasnog razloga također može biti znak aktivne upale u organizmu. Kod nekih osoba javljaju se i simptomi anemije, poput bljedila, izraženog umora i nedostatka zraka tijekom tjelesnog napora.
Upalne bolesti crijeva mogu se odraziti i izvan probavnog sustava. Mogu se pojaviti bolovi i upale zglobova, osobito u području koljena i gležnjeva, kao i promjene na koži, bolne ranice u ustima, noćno znojenje te problemi s očima poput crvenila, boli ili osjetljivosti na svjetlost.
Posebnu pozornost treba obratiti na promjene u pražnjenju crijeva. Simptom ne mora uvijek biti krvavi proljev – upozorenje mogu biti i učestale promjene u izgledu i učestalosti stolice, prisutnost sluzi ili iznenadna potreba za odlaskom na zahod koja remeti svakodnevne aktivnosti.
Ponavljajuće probavne tegobe, čak i kada djeluju bezazleno, ne treba dugo zanemarivati. Pravodobno prepoznavanje simptoma i obraćanje pozornosti na promjene u organizmu mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti i smanjenju rizika od komplikacija.
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