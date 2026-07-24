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Bolesti crijeva često počinju neprimjetno: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pozornost

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N1 Hrvatska
|
24. srp. 2026. 22:39
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Bol u trbuhu
Pexels

Probavne tegobe često pripisujemo stresu ili prolaznim problemima, no njihovo učestalo ponavljanje može upućivati na ozbiljnija stanja. Kronične upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, često počinju neprimjetno i razvijaju se postupno.

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Upala crijeva ne utječe samo na probavni sustav, već može imati posljedice za cijeli organizam. Jedan od ranih znakova može biti dugotrajan umor i osjećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora. Do toga može doći zbog stalne aktivnosti upalnog procesa u tijelu, ali i zbog slabije apsorpcije hranjivih tvari te razvoja anemije.

Među simptomima koji mogu upućivati na problem su i nenamjeran gubitak tjelesne težine te smanjen apetit. Osobe mogu osjećati nelagodu nakon jela, bolove u trbuhu ili probavne smetnje, što s vremenom dovodi do manjeg unosa hrane, piše klix.ba.

Pojava blago povišene tjelesne temperature bez jasnog razloga također može biti znak aktivne upale u organizmu. Kod nekih osoba javljaju se i simptomi anemije, poput bljedila, izraženog umora i nedostatka zraka tijekom tjelesnog napora.

Upalne bolesti crijeva mogu se odraziti i izvan probavnog sustava. Mogu se pojaviti bolovi i upale zglobova, osobito u području koljena i gležnjeva, kao i promjene na koži, bolne ranice u ustima, noćno znojenje te problemi s očima poput crvenila, boli ili osjetljivosti na svjetlost.

Posebnu pozornost treba obratiti na promjene u pražnjenju crijeva. Simptom ne mora uvijek biti krvavi proljev – upozorenje mogu biti i učestale promjene u izgledu i učestalosti stolice, prisutnost sluzi ili iznenadna potreba za odlaskom na zahod koja remeti svakodnevne aktivnosti.

Ponavljajuće probavne tegobe, čak i kada djeluju bezazleno, ne treba dugo zanemarivati. Pravodobno prepoznavanje simptoma i obraćanje pozornosti na promjene u organizmu mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti i smanjenju rizika od komplikacija.

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