oglasila se i porezna
Popili pivo pa izvadili značke i zatvorili kafić. "Nije nas ni korona ubila, neće ni ovo"
Ovo je kafić na šibenskoj rivi kojeg je prije nekoliko dana zapečatila porezna uprava. Vlasnik nam priča kako se sve dogodilo u vrijeme kada se igralo Svjetsko prvenstvo jer su njegovi konobari poslužili piće van radnog vremena i nisu izdali račun.
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"Dva inspektora su došla i tražila dvije pive. Konobar im ih je donio i oni su ih popili. Nisu izdali račun, radimo do ponoć. Zapisali su sa strane da ujutro ukucaju, a oni su izvadili značku i tu je bio kraj", ispričao je Davor Perković, vlasnik ugostiteljskog objekta.
Nakon što su popili pivu, inspektori su izvadili značku
Dakle nakon što su popili pivu, inspektori su izvadili značku. I nije jedini kojeg su zatvorili u Šibeniku. Zbog viška od četiri eura i 30 centi zatvoren je i ovaj kafić.
Davor ne poriče da je u prekršaju i priznaje da ih je imao i ranije.
"Prekršaj se dogodio i odgovorna osoba sam ja. Na žalost, tužno je, najtužnije od svega šta svaka situacija koja se dogodi u kafiću na koju mi ne možemo utjecati kao vlasnici mi ispaštamo", dodao je.
Sve se ovo dogodilo u srcu turističke sezone pa je uz plaćanje kazne tražio odgodu zatvaranja u zimskim mjesecima kada se slabije radi, no ostali su dosljedni u odluci.
"Neka rade, bez daljnjega, ali dajte ljudi pustite nas da radimo... Znam toliko ljudi koji su mi se javili i pitaju: Prijatelju ja ne znan kako ti to izdržiš. Ja im kažem da ću izdržati, nije nas ni korona ubila, neće ni ovo", poručio je.
Tvrdi da je pritisak na njih jači nego prijašnjih godina, a isto potvrđuju i drugi ugostitelji diljem obale.
"Da ima inspekcija tri put više nego ikada, da svima traže dlaku u jajetu i da kao da namjerno žele onemogućiti ljude da rade. Cijeli taj ugostiteljski sektor na Jadranu je užasno revoltiran", naglasio je Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
Perković navodi da si svaki tren u strahu.
"Ti očekuješ da ti oni dođu i zatvore te, a ti radiš normalan i legalan posao", istaknuo je.
Nakon njegovih izjava oglasila se i Porezna uprava. Napominju da je riječ o recidivistima te da je mjera zabrane rada tu da prekršaje više ne ponavljaju.
"Nikoga ne bi zatvorili za višak od četiri eura, isključivo govorimo o ponavljačima i onima koji su model ponašanja ja radim prekršaj, platim neku kaznu, zapravo po našem iskustvu i po našoj analizi rizika ukalkulirali kao svoj model poslovanja", izjavila je Mila Vukoja, zamjenica ravnatelja Porezne.
To, kažu, neće dozvoliti i nastavit će intenzivno nadzirati jer moraju osigurati konkurentno okruženje onima koji poštuju zakonske propise.
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