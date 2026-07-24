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ZA UKUSNU KRUMPIR SALATU

Kako spriječiti da se krumpir raspadne tijekom kuhanja? Dovoljan je jedan sastojak iz kuhinje

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N1info
|
24. srp. 2026. 22:39
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krumpir
Jaye Haych/Unsplash

Krumpir salata jedno je od omiljenih ljetnih jela, a jednostavan trik tijekom kuhanja može pomoći da komadi krumpira ostanu čvrsti i ne raspadnu se nakon dodavanja preljeva.

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S dolaskom toplijih dana mnogi biraju laganija jela, a krumpir salata često se poslužuje uz roštilj, na piknicima i drugim ljetnim druženjima. No, problem nastaje kada se kuhani krumpir nakon miješanja s preljevom počne raspadati.

Rješenje je vrlo jednostavno – u vodu za kuhanje potrebno je dodati malo octa. Dodavanje octa pomažekrumpiru da zadrži svoj oblik, piše Klix.ba.

"Dodala je da takav postupak blago učvršćuje vanjski sloj krumpira tijekom kuhanja."

Ovaj trik posebno je koristan pri pripremi hladnih jela od krumpira, krumpir salate i priloga uz roštilj jer prekuhani krumpir nakon hlađenja brzo može postati mekan ili brašnast.

Kuhari preporučuju da se u veliki lonac prije nego što voda zakipi doda otprilike jedna jušna žlica bijelog vinskog, jabučnog ili alkoholnog octa.

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