ZA UKUSNU KRUMPIR SALATU
Kako spriječiti da se krumpir raspadne tijekom kuhanja? Dovoljan je jedan sastojak iz kuhinje
Krumpir salata jedno je od omiljenih ljetnih jela, a jednostavan trik tijekom kuhanja može pomoći da komadi krumpira ostanu čvrsti i ne raspadnu se nakon dodavanja preljeva.
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S dolaskom toplijih dana mnogi biraju laganija jela, a krumpir salata često se poslužuje uz roštilj, na piknicima i drugim ljetnim druženjima. No, problem nastaje kada se kuhani krumpir nakon miješanja s preljevom počne raspadati.
"Dodala je da takav postupak blago učvršćuje vanjski sloj krumpira tijekom kuhanja."
Ovaj trik posebno je koristan pri pripremi hladnih jela od krumpira, krumpir salate i priloga uz roštilj jer prekuhani krumpir nakon hlađenja brzo može postati mekan ili brašnast.
Kuhari preporučuju da se u veliki lonac prije nego što voda zakipi doda otprilike jedna jušna žlica bijelog vinskog, jabučnog ili alkoholnog octa.
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