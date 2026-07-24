Vrtlari: Ostatak nakon piknika koji većina smatra otpadom može pomoći rajčicama da bolje uspijevaju

Ipak, stručnjaci upozoravaju da s drvenim pepelom treba biti oprezan. Budući da povećava pH vrijednost tla, nije prikladan za sve biljke. Prije njegove primjene preporučuje se provjeriti karakteristike tla jer pretjerana upotreba može narušiti ravnotežu hranjivih tvari i promijeniti uvjete za rast biljaka.