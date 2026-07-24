SAVJET IZ PRVE RUKE
Vrtlari: Ostatak nakon piknika koji većina smatra otpadom može pomoći rajčicama da bolje uspijevaju
Drveni pepeo može biti koristan dodatak vrtu, no stručnjaci upozoravaju da nije prikladan za svaku biljku ni svako tlo te da ga treba koristiti oprezno.
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Nakon ljetnih piknika i roštilja većina ljudi drveni pepeo jednostavno baca, no iskusni vrtlari ističu da on može biti koristan dodatak u vrtu. Ako nastaje iz prirodnog drva ili kvalitetnog drvenog ugljena bez kemijskih dodataka, sadrži niz minerala potrebnih za rast biljaka.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da s drvenim pepelom treba biti oprezan. Budući da povećava pH vrijednost tla, nije prikladan za sve biljke. Prije njegove primjene preporučuje se provjeriti karakteristike tla jer pretjerana upotreba može narušiti ravnotežu hranjivih tvari i promijeniti uvjete za rast biljaka.
Rajčica je među biljkama kojima je za razvoj kvalitetnih plodova potrebna veća količina kalija, a drveni pepeo sadrži relativno visok udio tog minerala.
Prema Sveučilištu u New Hampshireu, drveni pepeo može sadržavati oko pet posto kalija i oko 25 posto kalcija, zbog čega ga pojedini vrtlari koriste kao prirodni dodatak tlu. Osim toga, može pridonijeti boljoj drenaži tla, što je važno pri uzgoju rajčice jer ta biljka ne uspijeva dobro u pretjerano vlažnom tlu.
To, međutim, ne znači da drveni pepeo može zamijeniti sva gnojiva, već može poslužiti kao dodatak dobro pripremljenom tlu.
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