Nakon osvježenja slijedi novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva

Genovska ciklona djelovat će na vrijeme u našim krajevima od nedjelje promjenom smjera vjetra na jugo, koje će u ponedjeljak donijeti obilne oborine na Jadranu i u zaobalnim planinama. Pod utjecajem juga temperature zraka bit će u manjem porastu, ali će se povećati vlaga u zraku, tako da će u ponedjeljak i utorak vrijeme biti sparno.