Vremenska prognoza
Nakon osvježenja slijedi novi toplinski val: Temperature će dosezati i 40 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Oslabljena hladna fronta prošla je sjevernije od naših krajeva i donijela osvježenje u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, gdje je nakon dugog razdoblja toplih noći temperatura pala ispod 20 °C. Fronta se trenutačno nalazi nad južnom Dalmacijom i uz slabu grmljavinu premješta se prema istoku. Zapadna i srednja Europa nalaze se pod utjecajem grebena azorske anticiklone, a novi ciklonalni vrtlog razvija se nad Biskajskim zaljevom i premješta južnije od Alpa prema Genovskom zaljevu.
Genovska ciklona djelovat će na vrijeme u našim krajevima od nedjelje promjenom smjera vjetra na jugo, koje će u ponedjeljak donijeti obilne oborine na Jadranu i u zaobalnim planinama. Pod utjecajem juga temperature zraka bit će u manjem porastu, ali će se povećati vlaga u zraku, tako da će u ponedjeljak i utorak vrijeme biti sparno.
Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno sunčano vrijeme te bi krajem tjedna maksimalne temperature zraka na Jadranu porasle do 35, a u unutrašnjosti mjestimice i do 40 °C. Prema svim meteorološkim podlogama, idući tjedan izgledan je početak novog toplinskog vala.
Danas pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake, a u planinskim krajevima unutrašnjosti moguć je i pokoji kratkotrajni grmljavinski pljusak. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 24, na sjevernom Jadranu oko 28, a na srednjem i južnom do 32 °C. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura.
Sutra, u subotu, nakon svježeg jutra s temperaturama u unutrašnjosti od 8 do 12 °C, a na Jadranu od 18 do 21 °C, slijedi vruć dan s maksimalnim temperaturama od 27 do 32 °C. U unutrašnjosti će puhati slab sjeverozapadnjak, a na Jadranu će bura oslabjeti i poslijepodne skrenuti na jak maestral.
U nedjelju u jutarnjim satima porast naoblake sa sjeverozapada uz promjenu vjetra na jugozapadni i južni smjer. U unutrašnjosti pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za kišu, a na Jadranu će već prijepodne kiša zahvatiti sjeverni Jadran, a tijekom dana brzo će se u obliku pljuskova premještati prema srednjem i južnom Jadranu. Mjestimice u Istri, Kvarneru i Gorskom kotaru te u okolici Zadra moguće su veće količine oborina.
Bura je malo promiješala površinu mora te je temperatura mora malo pala i mjeri se od 24 do 26 °C.
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