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Njemački portal o praznim plažama u Hrvatskoj: "Cijene su turiste usmjerile prema drugim destinacijama"
Hrvatska je godinama slovila kao jedna od najpoželjnijih mediteranskih destinacija. No ljeto 2026. donosi drukčiju sliku: prazne ležaljke, otkazane rezervacije u posljednji trenutak i iznajmljivače koji snižavaju cijene, piše njemački portal baden24.de.
Hrvatska je posljednjih godina bila među najpopularnijim turističkim odredištima u Europi. Još prije nekoliko godina tijekom glavne sezone bilo je gotovo nemoguće spontano pronaći slobodan smještaj na hrvatskoj obali. Apartmani su bili rezervirani mjesecima unaprijed, ležaljke na plažama bile su tražene, a cijene na rekordnim razinama. No ljeto 2026. izgleda drukčije. Čak i za srpanj i kolovoz u popularnim destinacijama poput Splita još uvijek je dostupan velik broj smještajnih kapaciteta.
Posebno simbolična situacija zabilježena je u Makarskoj. Video na TikToku prikazuje gotovo prazne redove ležaljki uz hotelski bazen. Više korisnika kao mogući glavni razlog navodi visoke cijene. Jedan je komentator napisao da bi četverodnevni odmor četveročlane obitelji u Hrvatskoj samo za smještaj mogao stajati više od 3.800 eura, ne računajući let ili troškove putovanja, naovodi baden24.de.
Zašto je Hrvatska postala tako skupa?
Od 2015. godine cijene u hrvatskim hotelima i restoranima porasle su za oko 70 posto. Hrvatska narodna banka za 2026. godinu prognozirala je dodatnu stopu inflacije od 3,4 posto.
Glavni ekonomist češke Trinity Bank, Lukáš Kovanda, smatra da je jedan od važnih razloga uvođenje eura 2023. godine. Od tada putnici mogu izravno uspoređivati cijene s drugim mediteranskim zemljama europodručja, bez preračunavanja valuta, a prema njegovoj procjeni to često ne ide u prilog Hrvatskoj.
Za isti iznos novca u Španjolskoj se često može rezervirati usporediv odmor s uključenim letom za oko 2.700 eura, što je znatno manje nego što u Hrvatskoj stoji samo smještaj. Takve usporedbe mogu turiste usmjeriti prema drugim destinacijama. Grčka, Španjolska ili Turska tako mogu postati privlačnije od Hrvatske ako ih putnici procijene kao povoljnije u odnosu cijene i kvalitete.
Nijemaca je manje, a gosti čekaju last minute ponude
Njemački turisti tradicionalno imaju ključnu ulogu u hrvatskom turizmu. Tijekom 2025. Hrvatska je u komercijalnom smještaju zabilježila 30.913 manje dolazaka njemačkih gostiju.
Od siječnja do svibnja 2026. njemačko tržište ponovno je raslo, no u lipnju je Split zabilježio ukupno 6,2 posto manje turista nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj noćenja pao za oko četiri posto.
Istodobno se promijenilo i ponašanje gostiju pri rezervacijama. Sve više putnika odustaje od ranih rezervacija i čeka last minute ponude u nadi da će cijene neposredno prije putovanja dodatno pasti.
To stvara dodatni pritisak na iznajmljivače, povećava nesigurnost i može pokrenuti začarani krug: što je više praznih apartmana, to više pojedini vlasnici snižavaju cijene, a potencijalni gosti još dulje čekaju.
Zašto neki više ne biraju Hrvatsku?
Ne može se jednoznačno reći zašto netko više ne bi putovao u Hrvatsku, no trend među turistima na Jadranu pokazuje jasan smjer.
Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS), kaže da brojni iznajmljivači bilježe otkazivanja rezervacija, ponekad samo nekoliko dana prije planiranog dolaska, kada gosti pronađu povoljniju ponudu u okolici.
To pokazuje da vjernost Hrvatskoj više nije nešto što se podrazumijeva.
Dio iznajmljivača već je počeo snižavati cijene kako bi popunio smještaj u posljednji trenutak. Oni koji su fleksibilni i mogu putovati spontano zato mogu pronaći povoljne last minute ponude na Jadranu.
S druge strane, oni koji žele unaprijed isplanirati odmor i za svoj novac dobiti najbolji omjer cijene i kvalitete možda će, ovisno o terminu i ponudi, pronaći bolje uvjete u Grčkoj ili Španjolskoj, ili pak u manje poznatim hrvatskim obalnim mjestima koja nude mirnije uvale i udaljena su od masovnog turizma.
Hrvatska turistička zajednica ostaje optimistična
Unatoč tome, Hrvatska turistička zajednica ostaje optimistična. Prema preliminarnim podacima, broj gostiju u prvih devet dana srpnja 2026. bio je oko dva posto veći nego u istom razdoblju prošle godine.
U prvih šest mjeseci 2026. Hrvatska je ostvarila ukupno 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je rezultat na razini prošle godine.
Turistički sektor sada se manje oslanja na daljnji rast broja gostiju, a više na kvalitetu usluge, bolju ponudu i konkurentnije cijene.
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