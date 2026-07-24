Njemački portal o praznim plažama u Hrvatskoj: "Cijene su turiste usmjerile prema drugim destinacijama"

Hrvatska je posljednjih godina bila među najpopularnijim turističkim odredištima u Europi. Još prije nekoliko godina tijekom glavne sezone bilo je gotovo nemoguće spontano pronaći slobodan smještaj na hrvatskoj obali. Apartmani su bili rezervirani mjesecima unaprijed, ležaljke na plažama bile su tražene, a cijene na rekordnim razinama. No ljeto 2026. izgleda drukčije. Čak i za srpanj i kolovoz u popularnim destinacijama poput Splita još uvijek je dostupan velik broj smještajnih kapaciteta.