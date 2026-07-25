PRORUSKE VLASTI
U ukrajinskom napadu na turistički kamp poginulo najmanje osmero
Najmanje osam osoba je poginulo, uključujući dvoje djece, u napadu u noći na subotu na kampove za odmor u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti koja je pod ruskom kontrolom, objavile su lokalne vlasti koje je postavio Kremlj.
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Još četrnaest osoba ranjeno je u napadu na turističko odredište Kirilivku na obali Azovskog mora, blizu grada Melitopolja, izjavio je regionalni proruski guverner Jevgenij Balicki.
"Neprijatelj je vidio i shvatio koga cilja", napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
I Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu započetom ruskom potpunom invazijom u veljači 2022. godine.
Napadi o kojima u subotu izvještava ruska strana događaju se dan nakon što je u ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj oblasti u petak poginulo najmanje 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno.
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