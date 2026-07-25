Oglas

PRORUSKE VLASTI

U ukrajinskom napadu na turistički kamp poginulo najmanje osmero

author
Hina
|
25. srp. 2026. 12:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Rescuers work at a site of a Russian air strike. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia region/Handout via REUTERS
STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE via REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Najmanje osam osoba je poginulo, uključujući dvoje djece, u napadu u noći na subotu na kampove za odmor u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti koja je pod ruskom kontrolom, objavile su lokalne vlasti koje je postavio Kremlj.

Oglas

Još četrnaest osoba ranjeno je u napadu na turističko odredište Kirilivku na obali Azovskog mora, blizu grada Melitopolja, izjavio je regionalni proruski guverner Jevgenij Balicki.

"Neprijatelj je vidio i shvatio koga cilja", napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

I Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu započetom ruskom potpunom invazijom u veljači 2022. godine.

Napadi o kojima u subotu izvještava ruska strana događaju se dan nakon što je u ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevskoj oblasti u petak poginulo najmanje 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno.

Teme
kamp napad rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ