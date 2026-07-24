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PROBLEMI S BUROM

Zrakoplovi ne mogu sletjeti na aerodrom u Hrvatskoj: "Pokušavaju, ali ne uspijevaju..."

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N1 Info
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24. srp. 2026. 11:17
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avion, zrakoplov
Pixabay/Ilustracija

Gotovo svi letovi za Zračnu luku Ruđer Bošković u Čilipima kod Dubrovnika tijekom prijepodneva morali su biti preusmjereni ili su otkazani.

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Do 10 sati uspjela su sletjeti tek tri zrakoplova, iz Osla, Helsinkija i Bruxellesa, dok su svi ostali uglavnom bezuspješno pokušali, nakon čega su preusmjereni na neki od aerodroma u susjedstvu.

Razlog za taj ozbiljni poremećaj na aerodromu u Čilipima jest jaka bura, zbog čijih snažnih udara piloti ne uspijevaju sigurno prizemljiti avion.

"Istina je, vjetar nam jutros stvara velike probleme. Zbog jakih udara bure jednostavno ne uspijevaju sletjeti. Svi uglavnom pokušaju, ali kad ne uspiju, preusmjeravaju se u zračne luke u Italiji, Crnoj Gori, Srbiji...", rekla je za Dnevnik.hr Marina Ruso, glasnogovornica Zračne luke Ruđer Bošković.

Prema prognozi, vjetar bi se ipak trebao primiriti tijekom dana te se na aerodromu nadaju da će se normalan zračni promet uspostaviti u poslijepodnevnim satima.

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Teme
bura dubrovnik letovi zračna luka ruđer bošković

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