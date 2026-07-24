UPOZORENJE STRUČNJAKA
Otiču vm noge nakon posla? Liječnici savjetuju da odmah promijenite ovu naviku
Otečene noge nakon radnog dana česta su tegoba, a stručnjaci upozoravaju da neke uobičajene navike mogu dodatno usporiti cirkulaciju i pogoršati problem.
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Izujete obuću, sjednete na kauč i napokon se opustite. No već nakon nekoliko minuta osjećate težinu u nogama, a gležnjevi počinju oticati. S tim se problemom nakon posla svakodnevno suočavaju mnogi ljudi.
Mnogi pritom instinktivno posegnu za rješenjem za koje vjeruju da će im donijeti olakšanje. Međutim, upravo ta navika može dodatno opteretiti vene i pogoršati oticanje.
Pogreška koju mnogi rade čim dođu kući
Liječnici upozoravaju na naviku koju većina ponavlja gotovo automatski. Nakon ulaska u kuću mnogi izuju obuću i sjednu na kauč prekriženih nogu. Drugi pak odmah stanu pod hladan tuš kako bi rashladili stopala, piše Krstarica.
Nagla promjena temperature ili pritisak u području prepona može usporiti normalnu cirkulaciju, zbog čega se krv zadržava u donjim ekstremitetima. Umjesto olakšanja, takve navike mogu dodatno opteretiti vene i pojačati oticanje.
Stručnjaci ističu da se noge trebaju oporavljati postupno, a ne biti izložene naglim promjenama.
Što se preporučuje, a što treba izbjegavati
Umjesto hladne vode i brzog sjedanja, preporučuje se nekoliko jednostavnih koraka čim uđete u kuću:
- Nemojte odmah sjesti. Hodajte po stanu dvije minute u čarapama ili bosonogi po tepihu kako biste potaknuli rad mišićne pumpe.
- Umjesto hladne koristite mlaku vodu. Isperite listove mlakom vodom, krećući se od stopala prema koljenima.
- Podignite noge iznad razine srca, ali jastuk postavite ispod listova, a ne ispod koljena.
- Popijte čašu vode sobne temperature. Hladna voda može suziti krvne žile u području trbuha i usporiti protok krvi.
Zašto noge više otiču tijekom ljetnih poslijepodneva?
Do oticanja dolazi kada se tekućina i krv nakupe u listovima jer gravitacija otežava njihov povratak prema srcu. Visoke temperature dodatno šire krvne žile pa je osjećaj težine u nogama tijekom ljeta često izraženiji. Postupnim poticanjem cirkulacije taj se problem može ublažiti.
Visoke ljetne temperature dodatno pogoršavaju stanje, pa uz dugotrajno stajanje na poslu važnu ulogu imaju i navike nakon dolaska kući.
Jednostavna vježba koja traje tri minute
Ako osjećate izražen pritisak u listovima, prije odmora možete isprobati jednostavnu vježbu. Lezite na leđa na pod i podignite noge tako da ih oslonite ravno uz zid.
Ostanite u tom položaju tri minute i pritom mirno dišite. Na taj način gravitacija pomaže vraćanju nakupljene tekućine prema srcu, što može ublažiti osjećaj težine u nogama.
Ako oticanje nogu traje nekoliko dana, popraćeno je boli ili zahvaća samo jednu nogu, potrebno je javiti se liječniku jer dugotrajna jednostrana oteklina može upućivati na ozbiljniji zdravstveni problem.
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