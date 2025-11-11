Oglas

TEŠKA NESREĆA

Na gradilištu u Dugom Selu poginuo strani radnik

author
Hina
11. stu. 2025. 20:09
gradiliste_n1
N1 (ilustracija)

U teškoj nesreći na gradilištu u Dugom Selu poginuo je radnik, strani državljanin, a okolnosti događaja utvrđuje policija.

Iz Policijske uprava zagrebačke Hini su potvrdili da je pri obavljanju radova jedna osoba poginula na području Dugoga Sela.

Teška nesreća dogodila se jutros oko 9:15, a prema pisanju medija, dogodila se prilikom betoniranja.

Kamion koji je dopremao beton nesretnim slučajem je zahvatio električne žice, a radnik koji je u tom trenutku rukovao pumpom za beton pretrpio je strujni udar.

Riječ je o 60-godišnjem muškarcu, stranom državljaninu koji u tragičnom događaju, unatoč brzoj intervenciji i reanimaciji, nije preživio.

Na mjestu teške nesreće policija je obavila očevid, a dodatne informacije o nesreći od nadležnih službi očekuju se tijekom sutrašnjeg dana.

