Na gradilištu u Tučepima poginuo radnik

Jedna osoba smrtno je stradala na gradilištu u Tučepima u utorak malo poslije 14 sati, a riječ je o djelatniku građevinske tvrtke, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Utvrđuju se okolnosti događaja i obavlja očevid, a o nesreći je izvješteno nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.