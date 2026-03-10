Oglas

TRAGEDIJA

Na gradilištu u Tučepima poginuo radnik

Hina
10. ožu. 2026. 15:47
policija, policijski auto
PU zagrebačka

Jedna osoba smrtno je stradala na gradilištu u Tučepima u utorak malo poslije 14 sati, a riječ je o djelatniku građevinske tvrtke, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Utvrđuju se okolnosti događaja i obavlja očevid, a o nesreći je izvješteno nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.

gradilište policija smrt tučepi

