TRAGEDIJA
Na gradilištu u Tučepima poginuo radnik
Hina
|
10. ožu. 2026. 15:47
|
0komentara
Jedna osoba smrtno je stradala na gradilištu u Tučepima u utorak malo poslije 14 sati, a riječ je o djelatniku građevinske tvrtke, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.
Utvrđuju se okolnosti događaja i obavlja očevid, a o nesreći je izvješteno nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.
Teme
