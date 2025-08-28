Oglas

izbjegavanje carinskog nadzora

Nova akcija USKOK-a: Uhićenja diljem Hrvatske

author
N1 Info
|
28. kol. 2025. 09:21
27.08.2025., Zagreb - Dovodjenje osumnjicenika privedenih u novoj akciji USKOK-a. Hrvatska policija predvodi medunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i DEA-om. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U tijeku su uhićenja više osoba i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga zbog sumnje da su se udružili radi izbjegavanja carinskog nadzora, izvijestio je Uskok u četvrtak.

Oglas

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom, navode u priopćenju.

Navedene radnje provode se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestio je Uskok.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će izvijestiti javnost.

Teme
uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ