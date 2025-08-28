izbjegavanje carinskog nadzora
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja diljem Hrvatske
U tijeku su uhićenja više osoba i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga zbog sumnje da su se udružili radi izbjegavanja carinskog nadzora, izvijestio je Uskok u četvrtak.
Oglas
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom, navode u priopćenju.
Navedene radnje provode se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestio je Uskok.
Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će izvijestiti javnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas