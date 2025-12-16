Nova akcija Uskoka: Pala kriminalna skupina, skrivali veliku količinu kokaina među nektarinama

Na to je 48-godišnjak pristao, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi i pod paravanom transporta legalne robe, pa je uz znanje i dogovor sa 43-godišnjakom, na rutama angažirao druge muškarce, osobe od povjerenja. Vozači su, s ciljem da se materijalno okoriste, obavljali sam transfer droge od mjesta preuzimanja do mjesta iskrcaja, uz poduzimanje potrebnih radnji radi prikrivanja ilegalnih aktivnosti. Također se sumnja da su osumnjičenici, zajedno s drugim zasad nepoznatim osobama, počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja tijekom lipnja 2024. godine, na području RH, Kraljevine Španjolske i Republike Francuske, najmanje jednom realizirali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području RH odnosno prihvat te droge u Kraljevini Španjolskoj i daljnji transport prema RH. Transport su obavili pod krinkom prijevoza nektarina, no na granici s Republikom Francuskom su zaustavljeni te je droga pronađena i oduzeta (ukupne vrijednosti od oko najmanje 2.000.000,00 eura).