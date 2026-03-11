Oglas

na putu do karlovca

Osumnjičeni za ubojstvo majke i bake u Gospiću, napao četiri interventna policajca tijekom transporta

N1 Info
11. ožu. 2026. 13:01
14:03
Hrvoje Kostelac / Pixsell / ilustracija

Policijski službenici uspjeli su ga savladati i sigurno dovesti u Karlovac

Privođenje ubojice iz Gospića pretvorilo se u pravu dramu na putu prema Karlovcu.

Kako piše 24sata  muškarac (47) napao je četiri interventna policajca tijekom transporta iz pritvorske jedinice u srijedu ujutro, oko 8.20 sati. U incidentu je jedan policajac zadobio lakše tjelesne ozljede.

Unatoč napadu, policijski službenici uspjeli su ga savladati i sigurno dovesti u Karlovac.

Nakon dolaska, muškarac je smješten na odjel psihijatrije Opće bolnice Karlovac. Saslušanje mu je zakazano za 17 sati, nakon čega se očekuje da će biti prevezen u zagrebačku bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj ulici.

Podsjetimo, uhićen je jučer, osumnjičen za ubojstvo dvije ženske osobe, njegove majke i bake.

Ovo nije prvi put da je muškarac napao policiju. U ranijem incidentu nasrnuo je čak na sedam interventnih policajaca u Zagrebu.

Teme
Interventna policija Napad na policiju Psihijatrijsko liječenje Ubojstvo Gospić

