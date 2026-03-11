na putu do karlovca
Osumnjičeni za ubojstvo majke i bake u Gospiću, napao četiri interventna policajca tijekom transporta
Policijski službenici uspjeli su ga savladati i sigurno dovesti u Karlovac
Privođenje ubojice iz Gospića pretvorilo se u pravu dramu na putu prema Karlovcu.
Kako piše 24sata muškarac (47) napao je četiri interventna policajca tijekom transporta iz pritvorske jedinice u srijedu ujutro, oko 8.20 sati. U incidentu je jedan policajac zadobio lakše tjelesne ozljede.
Unatoč napadu, policijski službenici uspjeli su ga savladati i sigurno dovesti u Karlovac.
Nakon dolaska, muškarac je smješten na odjel psihijatrije Opće bolnice Karlovac. Saslušanje mu je zakazano za 17 sati, nakon čega se očekuje da će biti prevezen u zagrebačku bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj ulici.
Podsjetimo, uhićen je jučer, osumnjičen za ubojstvo dvije ženske osobe, njegove majke i bake.
Ovo nije prvi put da je muškarac napao policiju. U ranijem incidentu nasrnuo je čak na sedam interventnih policajaca u Zagrebu.
