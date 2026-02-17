Petračev sin stigao u Remetinec

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.