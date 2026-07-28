nedaleko od dubrovnika
Poginuo motorist, bježao je od policijskog presretača
N1 Info
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28. srp. 2026. 07:54
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Teška nesreća dogodila se nedaleko od Dubrovnika
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U Donjem Obuljenom je u ponedjeljak poginuo motociklist, potvdili su za Dubrovački dnevnik iz dubrovačke policije.
Do nesreće je navodno došlo dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je završio u rijeci gdje je i poginuo.
Više informacija bit će poznato nakon policijskog očevida.
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