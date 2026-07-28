Orban otkrio čime se sad bavi, nahvalio hrvatsko more: "Apsolutna ljubav"

"Jedan od naših bivših veleposlanika u Bruxellesu, koji je bio i veleposlanik u Hrvatskoj, rekao je da misli kako je Hrvatska fantastična zemlja. Rekao sam mu da je i ja volim. No on je rekao: "Ali s mora! Tko nije vidio Hrvatsku s mora, nije vidio njezinu pravu ljepotu". I ja sam to isprobao. Ljubav. Apsolutna ljubav. Hrvatska gledana s mora apsolutno je fantastična. Kažu da su i druge zemlje lijepe kada ih promatrate s mora, ali ja nisam plovio ni u jednoj drugoj zemlji; zasad sam bio samo u Hrvatskoj", poručio je Orban za Blikk.