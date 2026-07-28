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"u svijetu snova"

Orban otkrio čime se sad bavi, nahvalio hrvatsko more: "Apsolutna ljubav"

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N1 Info
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28. srp. 2026. 08:21
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Viktor Orban
ALEX BRANDON / AFP

Nekoliko mjeseci nakon teškog izbornog poraza, bivši mađarski premijer Viktor Orban otkrio je što misli o novoj vlasti, kako provodi slobodno vrijeme, a posebno je nahvalio hrvatsko more.

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Orban je, govoreći o vlasti Petera Magyara, istaknuo da ljudi koji su za nju glasali žive "u svijetu snova". "Svi ovdje očekuju, u euforičnom raspoloženju, da će ovdje vrlo brzo sve biti bolje. A stvarnost je da ćemo se znojiti da zaštitimo barem ono do čega smo došli, da ne bude gore. To će biti naša sudbina u sljedećem razdoblju", rekao je Orban.

Dodao je da će na čelu stranke ostati koliko god može. "Sve dok ljudi ne budu govorili "Starac je sad umoran od savjeta i bilo bi bolje da ostane kod kuće". Možda... možda će doći trenutak kad će da njegov neželjeni savjet više nije potreban i da bi trebao uživati ​​u miru i tišini koju zaslužuje kod kuće, ali taj trenutak još nije došao", naveo je.

Govoreći o slobodnom vremenu, rekao je da sada ima više vremena posvetiti se unucima te nogometnoj akademiji koju je osnovao. Za godišnji odmor, kaže, potrebne su dvije stvari - kupaće i knjiga. Orban je rekao i da se više želi posvetiti jedrenju te je posebno nahvalio Hrvatsku.

"Jedan od naših bivših veleposlanika u Bruxellesu, koji je bio i veleposlanik u Hrvatskoj, rekao je da misli kako je Hrvatska fantastična zemlja. Rekao sam mu da je i ja volim. No on je rekao: "Ali s mora! Tko nije vidio Hrvatsku s mora, nije vidio njezinu pravu ljepotu". I ja sam to isprobao. Ljubav. Apsolutna ljubav. Hrvatska gledana s mora apsolutno je fantastična. Kažu da su i druge zemlje lijepe kada ih promatrate s mora, ali ja nisam plovio ni u jednoj drugoj zemlji; zasad sam bio samo u Hrvatskoj", poručio je Orban za Blikk.

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mađarska viktor orban

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