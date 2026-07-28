VATRA GUTA BORDEAUX
FOTO, VIDEO / "Požar stoljeća" sve bliže Bordeauxu, a jačat će i vjetar i vrućine
Novi toplinski val zahvatio je Francusku i Španjolsku, gdje visoke temperature dodatno pogoršavaju ionako tešku situaciju s velikim šumskim požarima, masovnim evakuacijama i pogoršanom kvalitetom zraka.
Francuska i Španjolska pripremaju se za novi toplinski val, a u pojedinim područjima temperature bi mogle prijeći 40 Celzijevih stupnjeva. Dok se vatrogasci i dalje bore s velikim požarima, meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature i vjetar dodatno otežati gašenje.
Španjolska državna meteorološka služba priopćila je da će se ekstremni vremenski uvjeti zadržati najmanje do nedjelje te upozorila na iznimno visok rizik od novih požara.
U Francuskoj su jugozapadne regije Gironde i Landes pod žutim upozorenjem zbog toplinskog vala koji bi vrhunac trebao dosegnuti u srijedu. Visoke temperature dodatno otežavaju gašenje "vrlo nepredvidivih" požara u Girondeu.
Gradonačelnik: Bordeaux se priprema za sve moguće scenarije
Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da se grad priprema za "sve moguće scenarije", budući da se jedan od velikih požara nalazi svega 15 kilometara od grada.
"Pripremamo se za prihvat velikog broja ljudi ako bude naređena dodatna evakuacija", rekao je, piše BBC.
Dosad je u Francuskoj evakuirano oko 220.000 ljudi, dok je u Španjolskoj svoje domove napustilo više od 100.000 stanovnika zbog požara koji i dalje bjesne zapadno od Madrida.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je obišao požarima pogođeno područje u regiji Gironde, izjavio je da se zemlja suočava s "potpuno nezabilježenim požarima" te da je riječ o "najtežoj situaciji od Drugog svjetskog rata". Dodao je kako je manji požar u regiji Landes stavljen pod kontrolu, no borba u Girondeu i dalje traje.
'Požar stoljeća'
Iako su vatrogasci u ponedjeljak ostvarili određeni napredak, Macron je upozorio da "temperature ponovno rastu, vjetar je i dalje prisutan i zato moramo ostati oprezni".
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ranije je rekao da požar "poprima vlastiti život".
Gradonačelnik mjesta Cestas, južno od Bordeauxa, Jerome Steffe, ocijenio je da će ovo biti "požar stoljeća". Ispričao je da je prije dva dana tijekom noći iz njegova mjesta evakuirano 17.000 ljudi nakon što se vatra naglo proširila.
Prema njegovim riječima, dosad je izgorjelo 42.000 hektara zemljišta, a uništeno je 240 kuća.
"U mom gradu situacija je doista katastrofalna", rekao je. Dodao je da se požar sada širi sporije, ali da su njegove ekipe "dobile tek malu bitku" te upozorio kako opasnost i dalje predstavljaju leteće iskre i moguće iznenadne promjene smjera vjetra.
"Svom snagom radimo na stvaranju zaštitnih protupožarnih prosjeka", rekao je za BBC te priznao: "Svi se bojimo ove situacije."
Ministar obrane: Devet od deset požara izazvano je ljudskim djelovanjem, neki požari su namjerno podmetnuti
Francuski ministar obrane Sébastien Lecornu upozorio je da zemlja "prolazi kroz dosad nezabilježenu sezonu požara". Od početka godine izgorjelo je više od 116.000 hektara, a zabilježeno je 13.566 požara.
U objavi na društvenoj mreži X naveo je da je devet od deset požara posljedica ljudskog djelovanja te da većina nastaje zbog nepažnje.
"Devet od deset požara uzrokovano je ljudskim djelovanjem, a većina nastaje zbog nepažnje: odbačenog opuška, roštilja ili izvođenja radova bez potrebnih mjera opreza", poručio je.
Dodao je da nisu svi požari slučajni te da su neki namjerno podmetnuti. Od 6. srpnja uhićene su 162 osobe.
Požari gore i u drugim dijelovima Francuske, uključujući regije Var i Haute-Corse na Korzici.
Kvaliteta zraka u Bordeauxu znatno pogoršana
Istodobno, posljedice požara osjećaju se i u Bordeauxu, gdje je kvaliteta zraka znatno pogoršana. Atmosferski znanstvenik Richard Pope rekao je zaCNN da su koncentracije sitnih lebdećih čestica posljednjih dana prelazile 100 mikrograma po kubnom metru, dok Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dnevnu granicu izloženosti od 15 mikrograma.
"Posljednjih dana u Bordeauxu su koncentracije PM2.5 čestica premašivale 100 µg/m³, dok Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dnevnu granicu izloženosti od 15 µg/m³", rekao je Pope.
'Posvuda se osjeća miris dima i pepela'
Stanovnici Bordeauxa za CNN su ispričali da se gradom šire dim i pepeo, zbog čega su neki, unatoč tome što nije izdana naredba za evakuaciju, odlučili privremeno napustiti svoje domove.
"Posvuda se osjeća miris dima i pepela", rekao je jedan stanovnik.
Pope je upozorio da je dim, vidljiv čak i iz svemira, pogoršao kvalitetu zraka i povećao zdravstvene rizike za milijune ljudi u Francuskoj i Španjolskoj.
Prema podacima Copernicusove službe za praćenje klimatskih promjena, Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, a klimatske promjene pridonose sve češćim toplinskim valovima, većem pritisku na zalihe vode i intenzivnijim šumskim požarima.
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