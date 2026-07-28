FOTO, VIDEO / "Požar stoljeća" sve bliže Bordeauxu, a jačat će i vjetar i vrućine

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je obišao požarima pogođeno područje u regiji Gironde, izjavio je da se zemlja suočava s "potpuno nezabilježenim požarima" te da je riječ o "najtežoj situaciji od Drugog svjetskog rata". Dodao je kako je manji požar u regiji Landes stavljen pod kontrolu, no borba u Girondeu i dalje traje.