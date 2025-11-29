ISTOK GRADA
Poginuo pješak u prometnoj nesreći u Zagrebu
Hina
29. stu. 2025. 13:15
U prometnoj nesreći u subotu prijepodne u istočnom djelu Zagreba poginuo je pješak, izvijestila je zagrebačka policija.
Prometna nesreća dogodila se oko 10:40 sati na Vukomerečkoj cesti, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i pješak koji je smrtno stradao.
Promet je obustavljen od ulice I. Trnava do Sobolskog puta te se odvija okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika.
Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.
