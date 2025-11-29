Oglas

ISTOK GRADA

Poginuo pješak u prometnoj nesreći u Zagrebu

Hina
29. stu. 2025. 13:15
MUP, policija
MUP

U prometnoj nesreći u subotu prijepodne u istočnom djelu Zagreba poginuo je pješak, izvijestila je zagrebačka policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 10:40 sati na Vukomerečkoj cesti, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i pješak koji je smrtno stradao.

Promet je obustavljen od ulice I. Trnava do Sobolskog puta te se odvija okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika.

Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.

pješak policija prometna nesreća zagreb

