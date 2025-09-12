OBAVLJEN OČEVID
Dijete umrlo od opeklina: Policija objavila za što tereti roditelje
Dvogodišnja djevojčica je preminula u četvrtak u bolnici u Slavonskom Brodu od posljedica opeklina.
Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje, uhitili su roditelje djeteta, 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava.
Sumnjiče ih da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo.
U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu je obavio očevid, prenosi Dnevnik.hr.
"Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod", priopćili su iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
