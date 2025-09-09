Oglas

uznemirila građane

Snažna eksplozija probudila brojne Zagrepčane, čula se u više kvartova

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 06:40
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Noćas u 00:22 sata u zapadnom dijelu Zagreba odjeknula je snažna eksplozija koja je uznemirila i probudila mnoge građane

Eksplozija se čula na Trešnjevci, Knežiji, Rudešu, Vrbanima i na Jarunu, barem ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama.

'Što je ovo bilo, jako se čulo?', 'Sve se zatreslo', 'Čulo se kao detonacija', 'Čulo se i kod Jarunskog placa', pisali su uznemireni građani u kvartovskim grupama na Facebooku.

No kako su rekli iz policije, netko je na području Trešnjevke bacio veću petardu. 'Bila je patrola, netko je bacio petardu', kazali su kratko iz policije zatportal.

Teme
Petarda eksplozija

Oglas

