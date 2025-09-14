u zagrebačkoj dubravi
Tragedija u Zagrebu: Pio na neograđenom balkonu pa pao s tri metra i poginuo
N1 Info
|
14. ruj. 2025. 09:50
|
0komentara
Noćas se u zagrebačkoj Dubravi dogodio uistinu tragičan nesretan slučaj sa smrtnom posljedicom
Oglas
Kako je priopćila policija, 40-godišnji muškarac je u Višnjevačkoj ulici konzumirao alkoholna pića na neograđenom balkonu.
Prema prvim informacijama, u jednom je trenutku pao s visine od oko 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta, pri čemu je zadobio ozljede od kojih je na mjestu preminuo.
Očevid je obavljen, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 14 min.
Najnovije
Oglas
Oglas