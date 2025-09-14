Oglas

u zagrebačkoj dubravi

Tragedija u Zagrebu: Pio na neograđenom balkonu pa pao s tri metra i poginuo

author
N1 Info
|
14. ruj. 2025. 09:50
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Noćas se u zagrebačkoj Dubravi dogodio uistinu tragičan nesretan slučaj sa smrtnom posljedicom

Oglas

Kako je priopćila policija, 40-godišnji muškarac je u Višnjevačkoj ulici konzumirao alkoholna pića na neograđenom balkonu.

Prema prvim informacijama, u jednom je trenutku pao s visine od oko 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta, pri čemu je zadobio ozljede od kojih je na mjestu preminuo.

Očevid je obavljen, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Teme
nesreća u dubravi pao s balkona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ