Majerščak

U Dravi pronađeno tijelo žene za kojom se tragalo

author
Hina
|
26. kol. 2025. 22:16
27.05.2025. Zagreb - Sinoć je oko 2:50 sati u Ulici Slavenskog u Zagrebu bačena eksplozivna naprava, zbog čega je došlo do oštećenja inventara i stakala na dva ugostiteljska objekta. U eksploziji nitko nije ozlijeđen. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Tijelo žene čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak pronađeno je u utorak u starom toku rijeke Drave, a uzrok smrti zasad nije poznat, izvijestila je varaždinska policija.

Policija je u oko 12,45 sati primila dojavu građana da je u starom toku rijeke Drave na predjelu zvanom Majerščak, uočeno tijelo žene.

Na mjesto događaja ubrzo su došli policajci koji su u blizini mjesta pronalaska tijela jer su u suradnji s drugim službama, provodili mjere traganja za nestalom osobom.

Mrtvozornik je potvrdio smrt, no uzrok zasad nije poznat. Zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu naložila je obdukciju.

Nakon dovršetka očevida tijelo će biti prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin. Policija je potvrdila da se radi o ženi čiji je nestanak prijavljen 25. kolovoza.

Teme
Drava potraga

