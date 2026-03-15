Samobor

U prometnoj nesreći poginuo motociklist

author
Hina
15. ožu. 2026. 15:35
policija, policijski auto
MUP (ilustracija)

U prometnoj nesreći u Samoboru sudjelovali su osobni automobil i dva motociklista, a jedan od njih smrtno je stradao, izvijestila je u nedjelju PU zagrebačka.

Danas oko 14.10 sati, u Ulici Grada Wirgesa, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i dva motocikla. U prometnoj nesreći jedan je motociklist smrtno stradao, priopćili su iz zagrebačke policije.

Promet je obustavljen u oba smjera te se odvija obilazno. U tijeku je očevid.

