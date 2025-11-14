U Splitu poginuo motociklist

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U prometnoj nesreći u kojoj je došlo do slijetanja motocikla izvan kolnika na Solinskoj ulici u petak u Splitu, smrtno je stradao vozač motocikla, izvijestila je splitska policija.

Podijeli

Oglas

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreće se dogodila u 14.25 sati. Policija osigurava mjesto nesreće, a više podataka bit će poznato nakon dovršetka očevida.

U 14.50 sati Solinska ulica u Splitu zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice, kažu u policiji.