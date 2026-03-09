osumnjičen za ubojstvo
Užas kod Karlovca: Hitna nije uspjela reanimirati Uzbekistanca, uhićen Hrvat
Karlovačka policija uhitila je 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na ubojstvo 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana u kući na području Ozlja, priopćeno je u ponedjeljak.
Policija je dojavu zaprimila u nedjelju oko 21.40 od djelatnika hitne medicinske pomoći koje je tijekom pokušaja reanimacije muškarca ometao 32-godišnjak.
Nakon dolaska na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te je 44-godišnji muškarac preminuo, dok je 32-godišnji hrvatski državljanin uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva, navodi Policijska uprava karlovačka.
Očevid na mjestu događaja vodio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a policija je najavila obdukciju i nastavak kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
