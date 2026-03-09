Oglas

osumnjičen za ubojstvo

Užas kod Karlovca: Hitna nije uspjela reanimirati Uzbekistanca, uhićen Hrvat

author author
N1 Info , Hina
|
09. ožu. 2026. 09:08
21.11.2023., Zagreb - Vozilo Hitne pomoci na intervenciji, ilustracija. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Karlovačka policija uhitila je 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na ubojstvo 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana u kući na području Ozlja, priopćeno je u ponedjeljak.

Oglas

Policija je dojavu zaprimila u nedjelju oko 21.40 od djelatnika hitne medicinske pomoći koje je tijekom pokušaja reanimacije muškarca ometao 32-godišnjak.

Nakon dolaska na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te je 44-godišnji muškarac preminuo, dok je 32-godišnji hrvatski državljanin uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva, navodi Policijska uprava karlovačka.

Očevid na mjestu događaja vodio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a policija je najavila obdukciju i nastavak kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
karlovac policija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ