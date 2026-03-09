Toplo i sunčano, ali stiže promjena: Kada nas očekuju kiša i jugo?

Sutra u utorak pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će Jadranu te u Gorskom Kotaru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 5C, s maglom mjestimice po kotlinama i uz riječne tokove. Na Jadranu jutarnje temperature od 6 do 8C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu od 16 do 19 C. Na Jadranu će jugo jačati prema kraju dana i gomilati oblake na priobalnim planinama. U unutrašnjosti će puhati slab istočnjak i jugoistočnjak.