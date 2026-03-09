Vremenska prognoza
Toplo i sunčano, ali stiže promjena: Kada nas očekuju kiša i jugo?
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo osim na sjevernom i južnom Jadranu gdje će biti povećane naoblake. Na krajnjem jugu Jadrana je vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak
Anticiklona nad Europom sporo se premješta prema istoku, a s Atlantika nad zapadnu Europu prodire hladan vlažni zrak. Plitka ciklona nad zapadnim Sredozemljem popunjava se i zadržava zapadno od Apeninskog poluotoka i utječe na vrijeme na krajnjem jugu Jadrana.
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo osim na sjevernom i južnom Jadranu gdje će biti povećane naoblake. Na krajnjem jugu Jadrana je vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 16 do 18, a na Jadranu od 17 do 19C.
Sutra u utorak pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će Jadranu te u Gorskom Kotaru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 5C, s maglom mjestimice po kotlinama i uz riječne tokove. Na Jadranu jutarnje temperature od 6 do 8C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu od 16 do 19 C. Na Jadranu će jugo jačati prema kraju dana i gomilati oblake na priobalnim planinama. U unutrašnjosti će puhati slab istočnjak i jugoistočnjak.
U srijedu i četvrtak pretežno sunčano uz povećanu naoblaku una Jadranu u Lici i Gorskom Kotaru gdje je moguća povremeno slaba kiša.
Temperature zraka bez veće promjene i dalje iznad prosjeka za doba godine.
Krajem tjedna, a osobito u četvrtak i petak zbog prodora manje količine nestabilnog zraka koja će se glavninom premještati sjevernije od Alpa doći će do naoblačenja sa zapada uz manji pad temperature zraka i mjestimičnu kišu.
Krajem tjedna i idući vikend doći ćemo pod utjecaj ciklone koja će se formirati nad Genovom tako da će idući tjedan biti obilježen jugom i obilnom oborinom osobito na Jadranu. Najavljeni ugriz zime prema sadašnjim izračunima modela za numeričku prognozu vremena moguć je sredinom idućeg tjedna.
