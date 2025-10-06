istražni zatvor
Uhićen ravnatelj srednje škole. Seksualno je uznemiravao učenicu
Zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnice i bludničenja nad njom uhićen je ravnatelj srednje škole u gradu na istoku Slavonije.
Prema za sada dostupnim informacijama, ovaj se ravnatelj dopisivao s maloljetnom djevojkom, a istražitelji su utvrdili i da ju je pipao te pokušao ljubiti, javlja Index.
Nakon što je slučaj prijavljen, nadležna policijska uprava provela je kriminalističko istraživanje i uhitila ravnatelja. Najprije je predan pritvorskom nadzorniku, a zatim je tužiteljstvo zatražilo da mu se odredi istražni zatvor.
Teže kvalifikacije kaznenog djela
Index je na sudu dobio potvrdu da mu je istražni zatvor doista i određen, i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ne postoji očito bojazan da bi mogao utjecati na svjedoke, budući da, kako neslužbeno doznaje portal, postoje fotografije njegovog dopisivanja s maloljetnicom, kao i snimka na kojoj je dodiruje.
Tužiteljstvo mu je zato na teret stavilo teži oblik bludne radnje za koju zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Osim toga, terete ga i za spolno uznemiravanje počinjeno prema osobi ranjivoj zbog svoje dobi, a Kazneni zakon za to propisuje do tri godine zatvora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
