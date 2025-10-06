Uhićen ravnatelj srednje škole. Seksualno je uznemiravao učenicu

Index je na sudu dobio potvrdu da mu je istražni zatvor doista i određen, i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ne postoji očito bojazan da bi mogao utjecati na svjedoke, budući da, kako neslužbeno doznaje portal, postoje fotografije njegovog dopisivanja s maloljetnicom, kao i snimka na kojoj je dodiruje.