urednica časopisa "svijet"
Umrla je legendarna urednica i novinarka Sonja Braut
Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari. Bila je urednica u Svijetu, pisala je za Gloriju
Oglas
Preminula je Sonja Braut, posljednja urednica čuvenog magazina Svijet, koja je radila i u magazinima Mila i Gloria, u Vjesniku te na HRT-u.
Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari.
Iako je studirala ekonomiju, 1972. objavila je svoj prvi ‘pravi’ tekst, a kada se očuh razbolio, od njega je preuzela nekoliko rubrika.
Kao mlada urednica u Svijetu napisala je knjigu ‘Tinejdžeri traže odgovore‘, radila je priloge na tadašnjoj Televiziji Zagreb pod nazivom Tele-Vjesnik.
Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja i među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas