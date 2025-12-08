Oglas

Umrla je legendarna urednica i novinarka Sonja Braut

08. pro. 2025. 11:33
Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari. Bila je urednica u Svijetu, pisala je za Gloriju

Preminula je Sonja Braut, posljednja urednica čuvenog magazina Svijet, koja je radila i u magazinima Mila i Gloria, u Vjesniku te na HRT-u.

Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari.

Iako je studirala ekonomiju, 1972. objavila je svoj prvi ‘pravi’ tekst, a kada se očuh razbolio, od njega je preuzela nekoliko rubrika.

Kao mlada urednica u Svijetu napisala je knjigu ‘Tinejdžeri traže odgovore‘, radila je priloge na tadašnjoj Televiziji Zagreb pod nazivom Tele-Vjesnik.

Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja i među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva.

sonja braut

