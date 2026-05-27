AI putnici kroz vrijeme javljaju se uživo iz prošlosti: "Povijest se predugo učila samo iz udžbenika"
"Upravo sam stigla u London, 1536. godine", priča mlada žena u zelenoj jakni gledajući u kameru. "Prvo ću se prijaviti u gostionicu, zatim obići tržnicu. A kasnije se osobno nalazim s pravim kraljem – da, Henryjem VIII", nastavlja.
Na YouTubeu i drugim društvenim mrežama sve veću popularnost stječu AI-generirani "povijesni influenceri", virtualni likovi koji vlogovima dokumentiraju putovanja kroz različita povijesna razdoblja.
Među najpopularnijima je kanal Chloe VS History, koji ima više od 610 tisuća pratitelja na Instagramu i oko 15 milijuna pregleda na YouTubeu. Gledatelji mogu pratiti Chloe kako kuša pitu od jegulje na tudorskoj tržnici, istražuje luksuzne kabine Titanica ili se kupa u antičkim rimskim kupkama.
Format su ubrzo preuzeli i drugi autori, poput Janella Through Time, Nova VS History i Esmetimetravels. Najčešće "destinacije" uključuju antički Rim, Pompeje, Divlji zapad i Englesku tijekom epidemije kuge, piše Guardian.
"Povijest se predugo učila samo iz udžbenika"
Autor kanala Chloe VS History, 32-godišnji Jonathan Laramy, kaže da mu je cilj "zainteresirati mlađe generacije za povijest".
"Povijest je izrazito vizualno iskustvo, ali se tako ne podučava. Uči se iz udžbenika, a to mnogim učenicima jednostavno ne odgovara. Pa zašto ne bismo iskoristili tehnologiju koju imamo kako bismo prošlost oživjeli na snažan i dojmljiv način?", rekao je i dodao da su vlogovi već dokazano popularan format na YouTubeu jer se publika veže uz određene likove.
"Samo uzimam već uspješan format i primjenjujem ga na povijest", objasnio je.
Iako se AI-generirani povijesni videi pojavljuju već neko vrijeme, Laramy smatra da je razvoj novih alata za generiranje videa "potpuno promijenio pravila igre". "Pomislio sam: ne bi li bilo sjajno prikazati povijest kroz neku vrstu "stvarne osobe" koja je otputovala u prošlost?", naveo je.
Za produkciju koristi alat Seedance 2.0, a pri izradi videa oslanja se na povijesne izvore, znanstvene članke i ilustracije iz tog vremena kako bi sadržaj bio što vjerodostojniji.
AI još uvijek "halucinira" detalje
Unatoč trudu oko povijesne točnosti, pogreške se ipak događaju. "Primjerice, u videima o antičkom Rimu znali su se pojaviti ljudi sa sunčanim naočalama ili ručnim satovima. AI je treniran na suvremenim podacima, pa postoji rizik da će kod povijesnih scena "halucinirati" moderne detalje", rekao je.
Iako su reakcije publike uglavnom pozitivne, dio korisnika njegove radove opisuje izrazom "AI slop", terminom za masovno proizveden, površno generiran sadržaj. "Razumijem takve reakcije. Nekima je zastrašujuće što umjetna inteligencija danas može napraviti. Drugi to vide kao prijetnju. Mislim da će sve što je napravljeno uz pomoć AI-ja dio ljudi automatski nazvati "AI slopom" samo zato što je riječ o AI-u", naglašava i dodaje da tehnologiju pokušava koristiti isključivo na pozitivan način.
"Želim pokazati što danas možemo napraviti i koliko je fascinantno da prošlost možemo doslovno spojiti i oživjeti tako realistično", pojasnio je.
Titanic, Henry VIII. i milijuni pregleda
Prvi veliki viralni uspjeh kanala bio je 14-minutni video u kojem Chloe putuje Titanicom. Video je prikupio oko četiri milijuna pregleda. "Pokušat ću razgovarati s kapetanom o santi leda", govori Chloe na početku epizode. "Mislim da bi barem netko trebao pokušati upozoriti ga. Poželite mi sreću!"
Laramy je prošlog petka na festivalu u Cannesu primio nagradu World Influencers and Bloggers Awards za svoj rad na kanalu. "Nisam mogao vjerovati koliki je uspjeh postigao projekt. To uopće nisam očekivao", rekao je.
Povjesničari: "Format ima veliki potencijal"
Adam Smith, povjesničar sa Oxforda, smatra da bi ovakav format mogao "dramatično unaprijediti" način na koji se povijest približava mladima.
"To je nov format, sjajno izveden i vrlo duhovit", rekao je Smith, koji je videe Chloe VS History primijetio na svom Instagram feedu.
Prema njegovim riječima, ideja nije potpuno nova. "Takvi sadržaji pripadaju dugoj tradiciji popularizacije povijesti. Stavim ih u isti okvir s projektima poput Horrible Histories - sadržajima koji povijest čine zabavnom i pristupačnom", naveo je i dodao da smatra da AI videi uspijevaju kod publike jer stvaraju snažan osjećaj osobne povezanosti s prošlošću.
"Oni stvaraju osjećaj: "Bože, to sam mogao biti ja, neka ranija verzija mene". Mnogi ljudi imaju duboku psihološku potrebu razumjeti sebe kroz vrijeme", pojasnio je i dodao da bi se AI-generirani video mogao koristiti i u dokumentarcima te obrazovnim alatima za prikaz manje poznatih povijesnih događaja i osoba.
"Umjesto da stalno obrađujemo iste teme poput Vezuva ili kuge, mogli bismo ovom tehnologijom istraživati nove priče", rekao je Smith. "Kreativci bi mogli izvrsno surađivati s akademskim povjesničarima i istraživačima, ne samo ponavljati postojeće činjenice, nego i iznova promišljati prošlost", poručio je.
Podsjetio je i da se načini prikazivanja povijesti stalno mijenjaju. "Sjetite se dokumentaraca Ken Burns o Američkom građanskom ratu iz 1990-ih. Tada su svi bili oduševljeni već samim zumiranjem fotografija", rekao je.
Ipak, Smith ne vjeruje da će AI vlogeri zamijeniti ozbiljna povijesna istraživanja ili muzeje. "Nije kao da će videi s Chloe zamijeniti akademske knjige ili muzeje. Riječ je o različitim formatima i različitim iskustvima. Potencijal je, po meni, iznimno uzbudljiv", zaključio je.
