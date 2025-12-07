Otvorena istraga: Opasni virus procurio iz istraživačkog laboratorija?

"Soj virusa 'Georgia 2007' je 'referentni' virus koji se često koristi u eksperimentalnim infekcijama u objektima za zadržavanje kako bi se proučavao virus ili procjenjivala učinkovitost cjepiva, koja su trenutno u razvoju. Izvješće sugerira da virus možda nije nastao u životinjama ili životinjskim proizvodima iz bilo koje od zemalja u kojima je infekcija trenutno prisutna", navodi se u pripćenju.