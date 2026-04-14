Trošenje droge
Užas u Rijeci: Žena preminula u stanu, policija privela muškarca
Policijski službenici I. policijske postaje proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog počinjenog kaznenog djela omogućavanja trošenja droga.
U popodnevnim satima 12. travnja u stanu na području grada Rijeke, osumnjičeni je dao na uživanje drogu amfetamin oštećenoj 39-godišnjoj hrvatskoj državljanki. Tijekom konzumacije, oštećenoj je pozlilo nakon čega je preminula. Točan uzrok smrti preminule utvrditi će se obdukcijom.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanje osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
