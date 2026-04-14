Olujić: Građanin Plenković uvodi klasični jednopartijski sistem i najveći je kršitelj Ustava

Bivši predsjednik Vrhovnog suda i koautor Ustava RH Krunislav Olujić komentirao je, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, krizu sudbene vlasti zbog HDZ-ova inzistiranja da se u "paket aranžmanu" biraju nova predsjednica Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda
Tijekom Olujićeva gostovanja u Novom danu, po sedmi put s dnevnog reda skinuto je davanje mišljenja o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, "jer se nisu stekli uvjeti za glasanje", kako je to rekao HDZ-ov Nikola Mažar. Olujić je zbog toga Plenkovića i HDZ nazvao "najvećim kršiteljima Ustava".
"Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković znao je predsjednika Republike Zorana Milanovića često nazivati kršiteljem Ustava, ali predsjednik HDZ-a i njegovi zastupnici, postupajući na ovaj način i vezujući trgovačkim aranžmanom izbor predsjednika VS-a i ustavnih sudaca, najveći su kršitelji hrvatskog Ustava", ustvrdio je Olujić.
"Građanin Plenković mora preuzeti odgovornost za ovakvo sramotno ponašanje"
"Građanin Plenković zarobljava sve institucije pravne države, građaninu Plenkoviću nije u cilju poštivanje višestranačkog demokratskog sustava i poštivanje načela trodiobe vlasti nego uvođenje klasičnog jednopartijskog režima, režima partije i države u kojoj sve institucije izviru iz parlamenarne većine, a taj nas put ne vodi nikamo", poručio je Olujić.
Dodao je kako se ustavno načelo neovisnosti i samostalnosti sudbene vlasti ne smije kršiti da Sabor mora donijeti odluku o izboru nove predsjednice ili predsjednika VS-a i troje ustavnih sudaca, a "građanin Plenković mora preuzeti punu odgovornost za ovako sramotno ponašanje i nefunkcioniranje sudbene vlasti".
"Veliki pravnički um, voljeni vođa i učitelj"
"Veliki genijalac i veliki pravnički um oličen u liku i djelu voljenog vođe i učitelja Andreja Plenkovića, koji nije samo predsjednik vlade nego i vladajućeg HDZ-a, svjestan činjenice da treba vezati taj izbor predsjedniceVrhovnog i sudaca Ustavnog suda, izmijenio je čitav niz propisa kroz koje HDZ pokušava na najgori način preomostiti probleme koji su posljedica toga da nemamo predsjednika Vrhovnog suda", istaknuo je Krunislav Olujić.
Objasnio je da je izmjenom zakona o DSV-u i zakona sudovima, DSV ovlašten da jednog suca Vrhovnog suda, u ovom slučaju sutkinju Gordanu Jalšovečki, ovlasti kao suca koji obavlja poslove predsjednice Vrhovnog suda pa mi danas imamo v.d. predsjednice najvišeg i najvažnijeg suda u državi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
