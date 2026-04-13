VIŠESTRUKI UBOJICA
Varaždin pod opsadom: Novo ročište na suđenju Srđanu Mlađanu
Višestruki ubojica Srđan Mlađan, koji već služi dugogodišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, ponovno se pojavio na ročištu Županijskog suda u Varaždinu
Kao i svaki put dosad, na snazi su visoke mjere osiguranja – policija, dronovi i specijalci osiguravaju područje, javlja HRT.
Novom optužnicom Mlađan se tereti za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te za organizaciju zločina iz zatvora, što bi mu moglo produžiti zatvorsku kaznu za dodatnih 20 godina.
Iako je većina ročišta otvorena za javnost, nekoliko rasprava tijekom travnja bit će zatvoreno, što je rezultat sporazuma između tužiteljstva i suda radi zaštite privatnosti svjedoka i osjetljivih dokaza.
Srđan Mlađan osuđen je na 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmice.
