Orban priznao poraz
Vance, Putin... Tko su dobitnici, a tko gubitnici izbora u Mađarskoj
Viktor Orbán, nakon 16 godina na vlasti u Budimpešti, priznao je poraz na mađarskim izborima od izazivača Pétera Magyara.
Uz gotovo sve prebrojane glasove, Magyar je na putu da osvoji 138 od ukupno 199 zastupničkih mjesta u parlamentu – dvotrećinsku većinu koja će mu dati široke ovlasti za reformu Mađarske.
„Mađari su danas rekli da Europi, rekli su da slobodnoj Mađarskoj“, izjavio je Magyar pred oduševljenom publikom na obali Dunava, pozvavši pritom Orbánove lojaliste u državnim institucijama da podnesu ostavke, piše Politico.
Orbán je prihvatio rezultate u govoru, rekavši da će njegova stranka Fidesz „služiti zemlji i mađarskom narodu iz oporbe“. Fidesz bi trebao osvojiti 55 mandata.
Posljedice nedjeljnog glasanja daleko nadilaze granice Mađarske. Ovo su svi ostali dobitnici i gubitnici najvažnijih izbora u Europi ove godine.
Dobitnici
Čelnici EU-a Ursula von der Leyen i António Costa
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa mogu se oprostiti od jednog od najtvrdoglavijih europskih lidera, koji je koristio veto na ključne odluke u Bruxellesu, uključujući financijsku pomoć Ukrajini.
Orbán je također bio jedan od najglasnijih protivnika Bruxellesa, poticao euroskepticizam, narušavao vladavinu prava u zemlji i više puta se opirao europskom zakonodavstvu, što je predstavljalo izravan izazov sposobnosti Komisije da provodi svoja pravila.
„Mađarska je izabrala Europu. Europa je uvijek birala Mađarsku. Jedna zemlja vraća se na svoj europski put. Unija postaje snažnija“, izjavila je von der Leyen odmah nakon Orbánova poraza.
Ukrajinci
Ove godine Orbán je blokirao kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu, iako su se o njemu u prosincu 2025. složili svi čelnici – uključujući i njega.
Mađarska je povukla podršku nakon što je prestao dotok ruske nafte kroz naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu, što je Orbán nazvao namjernim potezom Kijeva kako bi utjecao na izbore slabljenjem mađarskog gospodarstva.
Ukrajini je taj novac potreban kako bi nastavila obranu od ruske invazije punog opsega, osobito prije ljeta kada bi mogla ostati bez sredstava.
Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Magyaru u nedjelju navečer:
„Ukrajina je uvijek težila dobrim susjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti suradnju s Mađarskom“, poručio je, dodavši da je Kijev spreman za „susrete i zajednički konstruktivan rad u korist oba naroda“.
Magyar želi dobre odnose s Bruxellesom i vjerojatno će odblokirati kredit. No za Zelenskog je to ipak gorko-slatka pobjeda, jer budući premijer ne podržava slanje mađarskog oružja ili novca Ukrajini, kao ni ubrzani ulazak Ukrajine u EU.
Magyar je najavio referendum o tom pitanju, što bi u praksi značilo odgodu procesa, s obzirom na snažno protuu ukrajinsko raspoloženje u mađarskom društvu.
Mladi Mađari
Ankete prije izbora pokazivale su da čak dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina želi odlazak Orbána.
Masovni prosvjedni koncerti u Budimpešti uoči izbora privukli su stotine tisuća mladih, od kojih su mnogi za međunarodne medije izjavili da će napustiti zemlju ako Orbán ponovno pobijedi.
Magyar je u pobjedničkom govoru zahvalio mladima, dok su tisuće slavile na ulicama Budimpešte:
„Hvala vam što ste vratili nadu – nadu u promjene.“
Novinari i liječnici
Neovisni novinari u Mađarskoj suočavali su se s velikim pritiscima jer je Orbán preuzeo kontrolu nad oko 80 posto medija u zemlji. Unatoč tome, upravo su oni imali ključnu ulogu u ishodu izbora.
Otkrili su kako je vlada pokušavala oslabiti oporbu putem tajnih službi te došli do informacija o telefonskim razgovorima između Budimpešte i Kremlja o osjetljivim pitanjima EU-a.
Dobitnici su i liječnici, jer je Magyar obećao povećati javna ulaganja u zdravstvo za milijardu eura godišnje. To dolazi nakon desetljeća nedovoljnog financiranja sustava, što je dovelo do dugih lista čekanja, loših uvjeta u bolnicama, nedostatka opreme i odlaska liječnika u inozemstvo.
Orbánova vlada ranije je čak vodila kampanje na plakatima u kojima je liječnike optuživala za probleme u sustavu.
Gubitnici
Donald Trump i JD Vance
Američki potpredsjednik JD Vance posjetio je Orbána 7. travnja u Budimpešti kako bi podržao njegov reizbor, uvjeren da će pobijediti, te optužio EU za miješanje u izbore.
Predsjednik SAD-a Donald Trump u posljednjih šest mjeseci pet je puta javno podržao Orbána i obećao ekonomsku pomoć Mađarskoj.
„Moramo ponovno izabrati Orbána za premijera Mađarske, zar ne?“ rekao je Vance okupljenima na skupu.
No podrška nije pomogla, što predstavlja udarac za Bijelu kuću koja gubi ključnog saveznika u Europi u trenutku pogoršanja transatlantskih odnosa.
Poduzetnici i think tankovi povezani s Fideszom
Mreža konzervativnih think tankova koje financira Orbánova vlada mogla bi ostati bez sredstava za rad. Među njima je i Mathias Corvinus Collegium, koji lobira u Bruxellesu.
Mađarski poduzetnici bliski Fideszu, koji dominiraju privatnim sektorom – uključujući Orbánova prijatelja iz djetinjstva Lőrinca Mészárosa i njegova zeta Istvána Tiborcza – mogli bi izgubiti privilegirani pristup europskim fondovima i javnim natječajima.
Magyar je u pobjedničkom govoru najavio osnivanje „ureda za obnovu nacionalnog bogatstva“, koji će istraživati korupciju i pokušati vratiti državnu imovinu.
„Nikada više nećemo biti zemlja bez posljedica“, rekao je.
Kremlj
Ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio je važnog saveznika – i izvor informacija – unutar Europske unije.
U posljednjim mjesecima mediji su otkrili bliske veze između Budimpešte i Moskve, uključujući razgovore između mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i ruskog ministra Sergeja Lavrova.
Prema tim navodima, raspravljali su o internim odlukama EU-a o sankcijama Rusiji, a Szijjártó je navodno obećao dijeliti povjerljive dokumente.
Europska desnica
Orbán, koji je često najavljivao „osvajanje“ Bruxellesa iznutra, ključna je figura krajnje desne stranke Patrioti za Europu, koja okuplja nacionalističke stranke poput francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i španjolskog Voxa.
Njegov poraz predstavlja gubitak i za druge desne političare u Europi, uključujući talijansku premijerku Giorgiu Meloni, koja time gubi saveznika za pregovaračkim stolom u Bruxellesu.
