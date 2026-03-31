Srđan Mlađan došao na Sud. Pred zgradom interventna policija, specijalci, dronovi...

Nakon gotovo 29 godina iza rešetaka, Srđan Mlađan na slobodu bi trebao izaći iduće godine. No to bi mogla spriječiti nova optužnica. Tereti ga da je tijekom boravka u zatvoru tražio od drugog zatvorenika, svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića - da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega i naštetile mu. Među je njegova supruga Elija s kojom se 2019. vjenčao u kaznionici u Lepoglavi.