ubojica iz siska
Srđan Mlađan došao na Sud. Pred zgradom interventna policija, specijalci, dronovi...
Na varaždinskom Županijskom sudu počelo je danas drugo ročište u suđenju višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu koji izdržava kaznu u lepoglavskoj kaznionici. Ispred suda su jake mjere osiguranja, interventna i specijalna policija te dronovi koji nadziru područje, javlja HRT.
Nakon gotovo 29 godina iza rešetaka, Srđan Mlađan na slobodu bi trebao izaći iduće godine. No to bi mogla spriječiti nova optužnica. Tereti ga da je tijekom boravka u zatvoru tražio od drugog zatvorenika, svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića - da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega i naštetile mu. Među je njegova supruga Elija s kojom se 2019. vjenčao u kaznionici u Lepoglavi.
Mlađan je na prvom ročištu sve optužbe odbacio.
Podsjetimo, Srđan Mlađan još je kao 16-godišnjak 1998. u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić. Mjesec dana poslije u Sisku je ustrijelio umirovljenika Petra Jančića.
Za vrijeme izdržavanja 10-godišnje kazne u Požegi, 2002. je zbog uzornog vladanja pušten na vikend. Umjesto da se vrati u zatvor, Mlađan je opljačkao banku, ubio policajca koji ga je pokušao uhititi te zatočio tročlanu obitelj.
Za svoje zločine nikada nije naveo jasan motiv, osuđen je na kaznu od 27 godina zatvora koju služi u Kaznionici Lepoglava, pišeHRT.
