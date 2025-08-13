Varali na uvozu automobila pa oštetili proračun za gotovo 600.000 eura. USKOK objavio detalje

Tužiteljstvo sumnja da je 36-godišnjak raspolagao s akumuliranim novčanim sredstvima te da je dio novca koristio za podmirenje obveza prema inozemnim dobavljačima vozila, a dio transferirao na svoj račun, dok je dio osobno te posredstvom osoba angažiranih u tu svrhu podizao u gotovini te ih je zadržao u zajedničku koristi s ostalim okrivljenicima.