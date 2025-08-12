domaća proizvodnja
OPG iz Pitomače podijelio 12 tona voća: Evo zašto su ih svi distributeri odbili
Sjetit ćete se, gotovo pet tona povrća podijeljeno je lani u znak prosvjeda građanima u središtu Virovitice. Slično je bilo i ovaj vikend, doduše ne kao prosvjed, ali itekako bi trebao biti alarm vladajućima da domaći proizvod teško pronalazi svoje mjesto na tržištu.
"Svi distributeri su nas odbijali"
Usprkos rekordno niskoj otkupnoj cijeni od svega 17 centi po kilogramu, proizvođači voća u Hrvatskoj ove godine ne mogu pronaći kupce. Pune hladnjače, uvozna konkurencija i nezainteresirani distributeri prisilili su mnoge OPG-ove da lubenice, dinje, pa čak i tone krušaka – umjesto prodaje – besplatno podijele građanima
"Htjeli smo prijateljima i obitelji podijeliti lubenice i dinje da ne propadnu jer nismo ih imali kome prodati, ali odjednom se ta poruka proširila, pa su nas čak iz Dalmacije zvali. Od jutra smo bili u berbi, morala nam je i rodbina pomagati“, kaže za
Agroklub Senka Čor iz Križnice u općini Pitomača čija je objava na facebooku kako će podijeliti lubenice i dinje uzgojene na svom OPG Čor prizvala ljude iz raznih dijelova Hrvatske u naselje u blizini granice s Mađarskom.
Prije berbe zvali su distributere, ali su ih svi odbili uz objašnjenje da nemaju mjesta u hladnjačama. Stoga su, umjesto da završe pod malčerom, lubenice i dinje završile na tanjurima svih koji su došli u Križnicu.
Cijena najniža ikad: Samo 17 centa po kilogramu
"Nije nam bila želja nikakva zarada nego da ne propadne ono što smo s ljubavlju uzgojili", ističe dodajući da nisu jedini jer se i drugi žale da nisu uspjeli ništa prodati ove godine iako je cijena samo 17 euro centa po kilogramu što je najniže ikad.
"Ali ni po toj cijeni nema kupca“, komentira Senka.
Ne zna koji je razlog malog interesa na tržištu za domaće proizvode, može samo nagađati da je radi uvoza. Komentare kako treba znati plasirati proizvod na tržište ignorira jer, reći će, poljoprivredom se bave više od 15 godina. I jedan neuspjeh ne može ih obeshrabriti.
"Mi ćemo opet i sljedeće godine isto napraviti jer to volimo i ne odustajemo lako. Osim toga naša trinaestogodišnjakinja nam kaže kako od njenog rođenja imamo lubenice i dinje na OPG-u i da ih moramo imati i dalje. Ona se ustala i kad je vidjela navalu ljudi rekla je – ja ću s bakom brati dinje, vi berite lubenice. Odmah nas je rasporedila“, priča Senka.
Dolazili im i umirovljenici
Do OPG-a dolazi se skelom preko Drave, ali to nije spriječilo ljude iz Križevaca, Zagreba, Rijeke, Čakovca, Bjelovara da dođu do njih. U želji da im i pomognu mnogi su ostavljali novac na traktoru, na prikolici bilo gdje iako je obitelj dala jasno do znanja da ne žele novac.
"Nismo u minusu, imamo druge proizvode, nismo to iz nikakve želje za zaradom pokrenuli“, ponavlja po tko zna koji put te spominje da je puno baka i djedova došlo.
"Danas nam i iz jedne umirovljeničke udruge dolaze, podijelit ćemo, razveseliti ljude i to nas ispunjava“, kaže.
Netko im ukrao šest tona, ostatak podijelili
Mi smo samo jedan mali nebitni OPG, reći će Senka. No taj je "mali" OPG dosad podijelio deset tona lubenica i dvije tone dinja i time razveselio veliki broj ljudi.
Istog vikenda, no u Vinkovcima, voćar Matija Kovačić, podijelio je oko tri tone krušaka. I to nakon što mu je ove godine netko ukrao gotovo 6 tona ove voćke koju uzgaja na pet hektara. Ujedno je hladnjača u kojoj ih je držao prodana pa je odlučio ostatak, otprilike tri tone - podijeliti.
"Pretpostavljam da zbilja ima ljudi koji si ne mogu priuštiti uopće ni kilu krušaka u trgovini pa evo, ako će to možda na jedan dan usrećiti neku bakicu, djeda – zašto ne“, rekla je za RTL supruga Kristina.
Procijenili su da je bolje podijeliti nego ići u borbu s vremenom i tržištem. Jer, naveo je Matija, problem je kod trgovačkih lanaca, uvijek traže te neke perfekcije, a ove nisu bile "takve" po njihovim standardima. "Međutim, to je odlična konzumna kruška, neka ljudi uživaju, to mi je bit“, rekao im je.
