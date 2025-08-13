"ONA BRANI BANKE"
Aleksić: Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda je đavolja odvjetnica. Njoj je to kompliment
Koordinator ekonomsko pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je kandidaturu Aleksandre Maganić, profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu, za predsjednicu Vrhovnog suda.
"Ona zastupa banke, u biti. Njihova je neformalna zastupnica. Neformalna jer ih ne zastupa na sudovima nego u člancima. Ona, kažem đavolji odvjetnik. Nije to uvreda, njoj je to kompliment. Dobro zastupa te banke. Taj pojam se odnosi na odvjetnika koji nekoga zastupa suprotno tezama koje stoje u zakonu", objasnio je zašto ne podržava njenu kandidaturu pa nastavio:
"Prvo, kaže da je intencija zakona bila riješiti to, a nije. Intencija zakona bila je samo smanjenje duga potrošača u slučaju švicarskog franka. Nigdje se ne spominje ništetnost. Druga stvar, kad govori o jednakosti oružja i da se pokušalo ovo ili ono. Nije se ništa pokušalo, kolektivna presuda prošla je provjeru Ustavnog, Vrhovnog i Europskog suda za ljudska prava. Što se tiče svjedočenja, svjedoči se u pojedinačnim postupcima. Kad klijent tuži banku, poziva se djelatnika da svjedoči. Nisu mogli bankari svjedočiti u svim slučajevima, što znači da banke imaju jednakost oružja. To im je na sudovima palo u vodu jer nije istina."
Smatra da ne bi bilo dobro ako bi ona postala predsjednica Vrhovnog suda.
"Napisala je desetak članaka u kojima brani banke. Ona insinuira kako bi potrošači koji su tužili banke trebali nešto zaraditi, a pritom zanemaruje bez čega su nezakonito ostali. Ukratko, ona govori sljedeće - vi ste ugovorili sa mnom nešto, a unutra je odredba koja je nezakonito uvedena i vi to niste znali deset godina, a kad ste do doznali i tužili me, ona tvrdi da to ne bi trebali raditi iako ste pokradeni", kaže Aleksić.
Naglasio je da kad se utvrdi ništetnost, ništetne odredbe moraju se izuzeti i oštećenom se mora vratiti što je oduzeto.
"Pravnica pobija temelje obveznog prava, temelje rimskog prava. Ona predaje na fakultetu, kako, čudim se tome? Što predaje studentima?"
Nije podržao ni Sandru Artuković Kunštkad se kandidirala. Neuspješno, u konačnici, jer je vladajući nisu prihvatili, unatoč podršci predsjednika Zorana Milanovića.
"Ona pobija presudu samog Vrhovnog suda. Ne može biti predsjednica suda čije presude pobija", zaključio je Goran Aleksić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
