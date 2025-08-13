Aleksić: Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda je đavolja odvjetnica. Njoj je to kompliment

"Prvo, kaže da je intencija zakona bila riješiti to, a nije. Intencija zakona bila je samo smanjenje duga potrošača u slučaju švicarskog franka. Nigdje se ne spominje ništetnost. Druga stvar, kad govori o jednakosti oružja i da se pokušalo ovo ili ono. Nije se ništa pokušalo, kolektivna presuda prošla je provjeru Ustavnog, Vrhovnog i Europskog suda za ljudska prava. Što se tiče svjedočenja, svjedoči se u pojedinačnim postupcima. Kad klijent tuži banku, poziva se djelatnika da svjedoči. Nisu mogli bankari svjedočiti u svim slučajevima, što znači da banke imaju jednakost oružja. To im je na sudovima palo u vodu jer nije istina."