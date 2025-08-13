KLENOVICA
Žestoka tučnjava turista i domaćih kod Novog Vinodolskog: Počeli su u kafiću pa preselili na obalu
13. kol. 2025. 08:49
U Klenovici kod Novog Vinodolskog je jučer između 18 i 19 sati izbila tučnjava u kojoj su sudjelovali njemački turisti i lokalci.
Napravili su nered u kafiću, a potom su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti, piše 24sata.
Primorsko-goranska policija potvrdila je da zaprimljenu dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da su postupanja u tijeku.
S obzirom na eskalaciju, doznaje se, bilo je teško reagirati i policiji i drugim osobama koje su htjele spriječiti nered.
