KLENOVICA

Žestoka tučnjava turista i domaćih kod Novog Vinodolskog: Počeli su u kafiću pa preselili na obalu

N1 Info
13. kol. 2025. 08:49
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL / Ilustracija

U Klenovici kod Novog Vinodolskog je jučer između 18 i 19 sati izbila tučnjava u kojoj su sudjelovali njemački turisti i lokalci.

Napravili su nered u kafiću, a potom su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti, piše 24sata.

Primorsko-goranska policija potvrdila je da zaprimljenu dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da su postupanja u tijeku.

S obzirom na eskalaciju, doznaje se, bilo je teško reagirati i policiji i drugim osobama koje su htjele spriječiti nered.

Klenovica njemačka turisti tučnjava

