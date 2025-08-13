Jadranka Kosor: Domoljubomjeri ne mogu biti ni izbornici ni pjevači, a ni licemjerni političari

"Svjedočimo ukrcavanju vodećih političara u taj desno desni vlak. To je jedno natjecanje tko će se u svjetlu lažnog domoljublja ukrcati na vlak koji vodi krajnje desno i čije odredište nitko ne zna. Ovo je otišlo predaleko jer se urla "Za dom spremni" po stadionima, na ulici i na najsvetiji dan, Dan pobjede. To je uvreda za sve branitelje. Indikativno je da general Ante Gotovina nije došao u Knin. Možda je i to neka vrsta poruke. Uostalom, kad je izašao iz Haaga, poručio je "Rat je završio, okrenimo se budućnosti."