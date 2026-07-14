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Vatrena stihija

VIDEO, FOTO / Vatrogasci doveli pod kontrolu veliki požar u Međimurju: Čule su se i eksplozije

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Hina
|
14. srp. 2026. 17:43
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20:03
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požar, Pribislavec
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Veliki požar koji je u utorak poslijepodne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja, a hitna medicinska pomoć pregledala je sedam osoba koje su bile izložene dimu.

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Požar je izbio u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage iz cijelog Međimurja kako bi spriječile širenje vatre na okolne objekte. 

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz VZŽ Međimurske i JVP Čakovec, a lokalni mediji navode kako je riječ o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija na tom području posljednjih godina.

"Radilo se o iznimno teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Brzom reakcijom i dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te ispravnim odlukama zapovjednika na intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu i spriječena je veća materijalna šteta. Još jednom smo pokazali da smo spremni djelovati i u najtežim intervencijama", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio sve sudionike intervencije, navodi HVZ.

požar, Pribislavec
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj rekao je da vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Na požarištu su intervenirala i dva tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, a prema informacijama Zavoda, pregledano je ukupno sedam osoba, među kojima su, prema prvim podacima, radnici tvrtke u kojoj je izbio požar te jedan vatrogasac koji je sudjelovao u gašenju.

Kod svih su utvrđene tegobe povezane s udisanjem, odnosno gutanjem dima, a iz Zavoda ističu da nema teže ozlijeđenih te da je zdravstvena situacija pod nadzorom.

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