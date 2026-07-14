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Selak Raspudić: Sve dok Milanović nastupa kao alternativa Plenkoviću, ne možemo imati pravu alternativu
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić iz stranke Drito gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala stanje u sportu, kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te odnos između HDZ-a i Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
Klub gradskih zastupnika Drito ocijenio da je izvješće Gradskog ureda o nadzoru namjenskog trošenja proračunskih sredstava u sportu, pokazalo da i u Zagrebu svatko može posegnuti u javni sportski džep.
"Čim se dogodila prva sportska afera u Hrvatskoj, odmah smo reagirali, računajući na to da, ako se krade na državnoj razini, da je izgledno da postoji i sličan uzorak na lokalnoj razini u Gradu Zagrebu, pogotovo zato što isti ljudi stoje u oba saveza, i na državnoj razini i na gradskoj razini", rekla je.
"Nestaje novac, ali ne postoje sankcije"
Selak Raspudić je dodala da je izvješće koje je stiglo razočaravajuće i sastoji se samo od pet stranica.
"Mi govorimo o razdoblju od 4, 5 godina, i imamo pet stranica. I u tih 5 stranica ima čitav niz nepravilnosti koje su pobrojane vrlo općenito", rekla je i dodala da je možda najgori primjer koji je pobrojan u izvješću, onaj koji se odnosi na Cibonu.
"Nestaje novac, međutim ne postoje sankcije. Sankcija je, evo, u procesu smo toga da novci budu vraćeni, ili je u nekim slučajevima vraćen. I mi smo tu postavili opravdano pitanje: ako ste našli nekoga da uzima, što čekamo? Ako prođe, prođe, i pustit ćemo ga da dođe opet u istu situaciju?", kazala je.
Naglasila je da ne vidimo sankcije i ne znamo što se čini po tom pitanju, niti da je ijedna osoba koja je u to bila uključena izgubila svoje radno mjesto.
"Kad to povežemo s gradskim odnosom prema zviždačima, kad to povežemo s onime što se događalo u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, mislim da je situacija u Gradu Zagrebu poprilično zabrinjavajuća oko kontrole načina trošenja javnih sredstava na sportske ustanove", poručila je.
"Neovisan kandidat HDZ-a, gdje to postoji?"
Komentirala je i izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
"Dobro će biti i korisno pratiti razvoj situacije po pitanju toga tko će na kraju biti izabran, da vidimo koliko struktura, koliko nekakve parastrukture upravljaju uopće i političkom i društvenom situacijom u državi. Jer nije slučajno da imate istu osobu koja je bila kandidat, i to vladajuće stranke, za predsjednika države, a nakon toga se sada kandidira za navodno neutralne saveze", rekla je.
Gostujući u jučerašnjem Novom danu, Dragan Primorac je rekao da Andrej Plenković i HDZ ne stoje iza njega i ne pružaju mu potporu. "Kunu se i da je neovisan kandidat, neovisan kandidat HDZ-a, gdje to postoji? Mislim da je svima jasno o čemu se ovdje radi. Sad će biti zanimljivo upratiti hoće li ta kandidatura biti uspješna", poručila je i dodala da su neki saborski zastupnici koji su članovi HDZ-a također uključeni u afere koje je prethodno spominjala, od Hokejaškog saveza pa nadalje.
"Kapilarna korupcija je preplavila naše društvo"
"Dakle, politika drma sportskim savezima, i to ona politika koja i drma državom, a to je HDZ", rekla je Selak Raspudić.
Naglasila je da se boji da smo tek zagrebali po površini.
"Ako se u nekoj stvari koja je od općeg interesa i za koju smo smatrali da je relativno benigna, kao što je sport, pronalazi tolika korupcija, onda se opravdano postavlja pitanje što je s bilo kakvim dodjeljivanjem sredstava na svim drugim razinama. Od različitih udruga pa do bilo čega drugoga što ovisi o nekakvim državnim potporama. I ta kapilarna korupcija, koja je i u milijunskim iznosima, ali i u ovim sitnijim, očito doista jest preplavila naše društvo", poručila je.
"Svjedočimo jednoj paradi kompleksa s obje strane"
Govoreći o najnovijem sukobu predsjednika i premijera oko vojnog mimohoda u Parizu, rekla je:
"Što se Hrvatske tiče, to je jedna parada kompleksa kojoj mi svjedočimo cijelo vrijeme, i doista ne znam što je iritantnije pratiti: fiksaciju Andreja Plenkovića na Francusku kao takvu, za koju smatra da je nekakva demonstracija njegove učenosti i kozmopolitskog duha, pa se na svaki način želi zapravo privezati uz francuski duh, bilo da naglašeno upotrebljava taj jezik gdje god može, jer smatra da ga to pokazuje kao nekakvog svjetskog čovjeka, bilo da na ovakav način pod svaku cijenu želi biti njihov saveznik", rekla je.
S druge strane je, kaže, Zoran Milanović koji, kako kaže, ima fiksaciju na to da bude vojni vođa. "I sad, ta dva čovjeka, koja niti jedan nisu u vrijeme kada je domovina zvala bili na raspolaganju iz različitih razloga, imaju potrebu nama pokazati da na neki način upravljaju hrvatskom vojskom. I mi zapravo svjedočimo jednoj paradi kompleksa s obje strane, i jedno i drugo, zbog toga što dovodi do prekida u zapovjednoj liniji hrvatske vojske, je najštetnije za Republiku Hrvatsku".
"Milanović se lažno predstavio kao antipod Plenkoviću"
Navodi i da je situacija s diplomatima "jedan festival kompleksa, demonstracija kompleksa, parada kompleksa" koja se, kaže, ponavlja u kontinuitetu.
"Do toga dolazi zato što je narod koji je suveren u ovoj državi izabrao te dvije osobe na te pozicije, premda moram reći da se i u jednom i u drugom slučaju, i to je važno uvijek naglasiti, dogodilo uz određene zablude. Dakle, Andrej Plenković je postao premijer ne zato što ga je narod želio tamo, nego zbog neprincipijelne koalicije s Domovinskim pokretom. To mu je omogućilo većinu u Hrvatskom saboru, Domovinskom pokretu, koji ga se javno odricao i na najdegutantniji mogući način ga je prokazivao uoči samih izbora", rekla je.
"S druge strane, imamo Zorana Milanovića koji se lažno predstavio kao antipod Andreju Plenkoviću, i time je možda i štetniji za hrvatsku politiku, jer onemogućava da stvarna alternativa zauzme mjesto. Njegov glavni argument je uvijek: ili ja ili Andrej Plenković. Sad, zbog njegove pozicije, koja je najviša u državi, ljudi ga mogu zamisliti po snazi i moći te pozicije nasuprot Andreja Plenkovića, ali on mu nije stvarna alternativa", rekla je.
Poručila je da dok god Milanović nastupa kao alternativa Andreju Plenkoviću, mi ne možemo imati pravu alternativu. "Jer je veliki dio, pogotovo lijeve oporbe, i dalje pod skutama Zorana Milanovića", istaknula je i dodala da imamo karijerne političare, a ne autentične lidere.
"DP nema načina da popravi svoj rejting"
Komentirala je i suradnju HDZ-a i Domovinskog pokreta. "Domovinski pokret pliva u novcima, dakle imaju veliki broj saborskih zastupnika, a nema načina da popravi svoj rejting. I onda imamo ove lažne toplo-hladne odnose i pokušaje izmišljanja vlastite političke pozicije. I jednu deklaraciju o kojoj se trenutno raspravlja, a koja je odustala od svih svojih principa zato da bi bila donešena zajednički", rekla je.
Dodala je da je Domovinski pokret odustao od zahtjeva za samostalnom izbornom jedinicom, od veta na štetne odluke, na neke političke moći koje Hrvatska ima da bi zaštitila interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, od toga da imamo ikakve sankcije po pitanju preglasavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
"Odustali su zapravo od osude, čak i ovog nekakvog političkog narativa u samoj deklaraciji, konkret no osude štetnih odluka visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini", rekla je i dodala da se radi o dokumentu koji na najbolji mogući način pokazuje da je politika mnogo manje sadržaj, a puno više privid.
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