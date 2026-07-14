"Ako se u nekoj stvari koja je od općeg interesa i za koju smo smatrali da je relativno benigna, kao što je sport, pronalazi tolika korupcija, onda se opravdano postavlja pitanje što je s bilo kakvim dodjeljivanjem sredstava na svim drugim razinama. Od različitih udruga pa do bilo čega drugoga što ovisi o nekakvim državnim potporama. I ta kapilarna korupcija, koja je i u milijunskim iznosima, ali i u ovim sitnijim, očito doista jest preplavila naše društvo", poručila je.