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zbog visokih troškova

Europa ostaje bez još jednog proizvođača: Nakon 80 godina gasi proizvodnju i seli u Aziju

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N1 Info
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14. srp. 2026. 08:00
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Traktori
REUTERS/David W Cerny/

Češki proizvođač traktora Zetor Tractors objavio je da će nakon 80 godina prekinuti proizvodnju u Češkoj zbog visokih troškova te preseliti proizvodnju u Aziju.

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Zetor, osnovan 1946. godine, priopćio je da će za proizvodnju koristiti postojeće zajedničko poduzeće u Indiji, gdje je posljednjih godina već proizvodio većinu svojih traktora, a istodobno traži i partnera u Kini, piše Reuters.

„Proizvodnja malih i srednjih traktora u Europi u sadašnjim uvjetima nema ekonomskog smisla“, rekao je operativni direktor Zetora Robert Harman u priopćenju.

Troškovi poslovanja i konkurentnost jedna su od glavnih tema rasprava u Europskoj uniji, budući da je Europa u nepovoljnijem položaju u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu zbog znatno viših cijena energije.

Zetor navodi i da su sirovine u Kini i Indiji 30 do 35 posto jeftinije nego u Europi. Osim toga, mnogi dobavljači preselili su proizvodnju iz Europe u Aziju, što utječe i na troškove nabave tvrtke.

Tvrtka nije iznijela detalje o planiranoj proizvodnji, ali je poručila da ovogodišnji proizvodni plan neće biti pogođen promjenama. Prošle godine prodala je 1.500 traktora.

Premještanje proizvodnje u Aziju rezultirat će ukidanjem 33 radna mjesta u Češkoj, no zaposlenici zaduženi za servis, logistiku, prodaju, marketing i druge poslovne funkcije ostat će u sjedištu tvrtke u Češkoj.

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