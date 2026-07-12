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potrebna su dva sastojka

Trik koji bi svaki vrtlar trebao znati: Zalijte krastavce ovom mješavinom i rodit će dvostruko više

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N1 Info
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12. srp. 2026. 14:25
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PIXABAY
PIXABAY

Potrebna su vam samo dva jednostavna sastojka.

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Krastavci su među povrtnim kulturama kojima su za obilan urod potrebni pravilna njega i dovoljno hranjivih tvari. Iskusni vrtlari zato već dugo koriste jednostavna domaća rješenja kojima jačaju biljke, potiču stvaranje plodova i istodobno povećavaju njihovu otpornost na najčešće bolesti.

Jedna od takvih metoda koristi samo dva cjenovno pristupačna sastojka, a priprema traje svega nekoliko minuta, piše metropolitan.si.

Svaki iskusni vrtlar zna za ovaj trik. Ako želite da vaši krastavci rode obilnije, jednom mjesečno zalijte ih ovim jednostavnim domaćim pripravkom.

Potrebna su vam samo dva sastojka:

  • 200 grama školske krede
  • 10 litara mlake vode

Priprema:

Kredu najprije usitnite u prah, a zatim je uspite u kantu s vodom. Dobro promiješajte dok ne dobijete bijelu, mliječnu tekućinu. Prije svakog zalijevanja smjesu ponovno dobro promućkajte.

Osim što potiče obilniji urod, ovaj pripravak pomaže i u zaštiti krastavaca od bolesti.

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krastavci pripravak

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