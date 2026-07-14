Povijesni Dan Bastille
FOTO / U Parizu se održava veliki vojni mimohod. Macron Vučića smjestio u prvi red
Ovogodišnja proslava nosi snažnu poruku potpore Ukrajini, a održava se i u znaku obilježavanja deset godina od terorističkog napada u Nici.
Francuska danas obilježava Dan Bastille, najveći nacionalni praznik, uz tradicionalnu vojnu paradu na pariškoj aveniji Champs-Élysées.
Uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na svečanosti sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čime se želi poslati jasna poruka europskog jedinstva i potpore Ukrajini.
Reuters via Benoit Tessier/Pool
Reuters via Benoit Tessier/Pool
Reuters via Benoit Tessier/Pool
AFP/LUDOVIC MARIN
AFP/LUDOVIC MARIN
Mimohod je počeo preletom dvaju borbenih zrakoplova Mirage 2000 kojima su zajednički upravljali Francuzi i Ukrajinci, što je simboličan prikaz francuske podrške za Kijev.
Prema Elizejskoj palači, bit će to najveći mimohod u povijesti, a u njemu će sudjelovati gotovo 6800 vojnika i znatno veći broj vojnih vozila.
Oko 500 pripadnika oružanih snaga iz zemalja članica Koalicije voljnih predvodilo je povorku. Skupina ukrajinskih vojnika marširala je na kraju, pozdravljajući vođe. Dobili su glasan pljesak, piše Guardian.
Hrvatsku u Parizu predstavljaju pripadnici specijalne policije.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić smješten je u prvom redu, nedaleko od Zelenskog.
Ovo je ujedno i posljednja proslava Dana Bastille kojom će predsjedati Macron prije isteka svog drugog i posljednjeg predsjedničkog mandata iduće godine.
Ovogodišnja proslava održava se i u znaku sjećanja na žrtve terorističkog napada u Nici 14. srpnja 2016., kad je napadač kamionom usmrtio 86 ljudi tijekom proslave Dana Bastille. Prije večerašnje polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske bit će održana minuta šutnje za žrtve tog napada, piše Euronews.