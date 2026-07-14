FOTO / U Parizu se održava veliki vojni mimohod. Macron Vučića smjestio u prvi red

Ovogodišnja proslava održava se i u znaku sjećanja na žrtve terorističkog napada u Nici 14. srpnja 2016., kad je napadač kamionom usmrtio 86 ljudi tijekom proslave Dana Bastille. Prije večerašnje polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske bit će održana minuta šutnje za žrtve tog napada, piše Euronews.