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PRODAJNI OBJEKTI

Zabranjena prodaja alkohola: Ovo je prvi grad u Hrvatskoj s novom mjerom

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Hina
|
14. srp. 2026. 18:16
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pixabay
MemoryCatcher/Pixabay/ilustracija

Makarsko Gradsko vijeće na sjednici ​održanoj prihvatilo je odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ​takvu mjeru.

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​Kako se doznaje u gradskoj upravi, odlukom se na cijelom gradskom području ograničava prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati idućeg dana u trgovinama i drugim prodajnim objektima​, pekarnicama, tobacco trgovinama i slično. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte.

​Iz Grada napominju da se tijekom ljetnih mjeseci Makarska, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre. Kako kažu, Grad ​tom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćim satima te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom.

"Odluka je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, interesa gospodarstva, potreba posjetitelja te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i u službi građana", poručuju.​

Donesena je, kažu, u interesu zaštite javnog zdravlja, reda i mira, kao i kulturne baštine te okoliša, a pravni temelj za njeno donošenje su izmjene Zakona o trgovini, kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da na svojem području urede ovo pitanje ako procijene da je takva mjera potrebna radi zaštite javnog interesa​.

"Makarska tom odlukom preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje svojim prostorom i turizmom", poručuje gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Naglašava da se mjera odnosi isključivo na prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte.

"Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ozračja u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na razini Hrvatske", ističe Paunović.

Nadzor nad provedbom odluke provodit će inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad odluku dostaviti u zakonskom roku od 15 dana od njezina donošenja.

Sličan potez najavili su i drugi hrvatski gradovi, Split i Zadar.

Teme
makarska mjera prodaja alkohola trgovine zabrana

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