ljetno voće
Mnogi ih obožavaju, ali nisu za svakoga: Tko ne bi trebao jesti breskve?
Kod nekih ljudi dovoljno je ograničiti unos breskvi, dok se drugima savjetuje da ih u potpunosti izbace iz prehrane, bez obzira na to koliko su primamljive.
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Breskve su među najpopularnijim ljetnim voćem. Sočne, slatke i aromatične, bogate su vitaminima i mineralima, pa ne čudi što ih mnogi rado uključuju u svoju prehranu.
Zajedno s marelicama smatraju se vrlo hranjivim izborom jer sadrže brojne korisne biljne spojeve koji mogu pozitivno utjecati na zdravlje, piše Aktivni Si, a prenosi Danas.rs.
Međutim, unatoč brojnim prednostima, breskve nisu prikladne za svakoga. Kod nekih ljudi mogu izazvati probavne tegobe ili alergijske reakcije, zbog čega ih je preporučljivo konzumirati s oprezom ili ih u potpunosti izbjegavati.
Tko ne bi trebao jesti breskve?
Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva trebaju biti umjerene
Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva (IBS). Breskve sadrže znatne količine fruktoze i ubrajaju se u namirnice s visokim udjelom FODMAP ugljikohidrata.
FODMAP je skupina ugljikohidrata koji se slabo probavljaju i fermentiraju u crijevima osjetljivih osoba. To može dovesti do različitih probavnih tegoba.
Ako imate sindrom iritabilnog crijeva, konzumacija većih količina breskvi može uzrokovati:
- nadutost,
- plinove,
- bolove u trbuhu,
- proljev ili zatvor.
To, međutim, ne znači da breskve morate trajno izbaciti iz prehrane. Stručnjaci preporučuju da se tijekom eliminacijske faze prehrane privremeno izbace namirnice bogate FODMAP ugljikohidratima, a zatim postupno ponovno uvode. Na taj način možete utvrditi koje vam namirnice doista smetaju i u kojim ih količinama vaše tijelo može podnijeti.
Osobe alergične na koštičavo voće trebale bi izbjegavati breskve
Breskve pripadaju ovoj skupini, u koju se ubrajaju i marelice, šljive te nektarine. Kod osoba alergičnih na ovu skupinu voća čak i mala količina može izazvati alergijsku reakciju.
Najčešći prvi simptomi uključuju:
- svrbež u ustima ili grlu,
- peckanje jezika,
- oticanje usana ili lica,
- oticanje jezika ili grla.
Trebaju li zdrave osobe ograničiti unos breskvi?
Breskve su hranjivo voće i mogu biti dio uravnotežene i zdrave prehrane. Ipak, kao i kod svih namirnica, ključna je umjerenost. Konzumacija većih količina može kod osjetljivih osoba izazvati nadutost ili druge probavne tegobe zbog prirodno prisutnih šećera.
Općenito, stručnjaci preporučuju da se ne konzumira više od tri breskve srednje veličine dnevno.
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