Mnogi ih obožavaju, ali nisu za svakoga: Tko ne bi trebao jesti breskve?

To, međutim, ne znači da breskve morate trajno izbaciti iz prehrane. Stručnjaci preporučuju da se tijekom eliminacijske faze prehrane privremeno izbace namirnice bogate FODMAP ugljikohidratima, a zatim postupno ponovno uvode. Na taj način možete utvrditi koje vam namirnice doista smetaju i u kojim ih količinama vaše tijelo može podnijeti.