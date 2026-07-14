VIDEO, FOTO / Sloveniju pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom: Uskoro stiže u Hrvatsku...

Prema prognozama ARSO-a, nestabilno vrijeme postupno će se smirivati, no mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih nevremena i dalje ostaje. Istodobno se nastavlja toplinski val pa će se dnevne temperature u većem dijelu Slovenije kretati između 29 i 33 Celzijeva stupnja, dok bi u Goriškoj i Slovenskoj Istri mogle dosegnuti i 36 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se značajnije osvježenje ne očekuje još nekoliko dana.